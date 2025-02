Raspadori e Lukaku, incastro bello e possibile, il Napoli potrebbe aver svoltato (Gazzetta)

Il tandem ha funzionato. Conte ha calato l’asso. Il piede e la visione di Raspadori, la forza e le sponde di Lukaku

La Gazzetta, con Sebastiano Vernazza, sottolinea l’immediata sintonia di Lukaku e Raspadori in Lazio-Napoli. Quest’ultimo schierato per la prima volta titolare in campionato, ha trovato subito la sintonia con il compagno di reparto ed è stato il perfetto regista offensivo. Il Napoli di Conte potrebbe aver svoltato con le due punte.

Raspadori l’asso di Conte: è stato il regista offensivo

Scrive Vernazza:

Il Napoli rimane un candidato forte per il titolo, anche perché Conte, tra le sue ubbie e malinconie, ha calato l’asso della nuova coppia Raspadori Lukaku. Il tandem ha funzionato. Raspa principe assoluto del match, Lukaku subito in sintonia con il nuovo compagno di reparto. Sotto questo aspetto, il Napoli contro la Lazio potrebbe aver svoltato, e pure la Nazionale, perché Raspadori è un attaccante azzurro.

Quel che ignoravamo era il tasso di compatibilità tra Raspadori e Lukaku, fin qui poco visti assieme: l’azione dell’1-1 ha dimostrato quanto l’incastro sia bello e possibile. Il piede e la visione di Raspadori, la forza e le sponde di Lukaku. Il 3-5-2 permette a Conte di unire quel che il 4-3-3 aveva diviso, perché in quest’ultimo sistema Raspadori è di difficile collocazione. “Raspa” è stato il regista offensivo, si abbassava per ricevere la palla e smistarla, quanto e più di Lobotka, braccato dai laziali come se fosse stato il pericolo pubblico numero uno.

Il procuratore di Giacomo Raspadori, Tullio Tinti, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport sul suo assistito. L’attaccante del Napoli è stato accostato a diversi club in questa sessione di mercato, ma alla fine rimarrà alla corte di Conte, almeno fino a fine stagione.

«E’ chiaro che Raspadori vorrebbe giocare di più, ma Antonio Conte è sempre stato chiaro con lui. Noi cercavamo evidentemente di potergli dare uno spiraglio, ci abbiamo provato fino alla fine, ma la verità è che il Napoli è primo in classifica e dal loro punto di vista è un giocatore importante perché è l’alternativa ai centrocampisti offensivi. Ci abbiamo provato, ma Raspadori è contento di restare e magari vincere un altro scudetto. Roma o Juve? Era interessata la Juve, ma anche il Marsiglia».

