Al Corsport: «Guarda cosa sta combinando a Napoli con una buona squadra. Buona, non ottima. L’Inter è molto più forte»

Ranocchia: «Conte ha rivoluzionato il calcio, esiste il filone Conte così come il filone Guardiola»

Andrea Ranocchia intervistato da Ivan Zazzaroni per il Corriere dello Sport.

Parla di Conte ma non solo:

«È il mio padre calcistico. Il primo a credere in me, quello che mi ha fatto esordire e formato».

Ma è il tuo opposto: una quota di ansia la trasmette per natura ai suoi.

«Ti cambia la testa. Lui ha rivoluzionato il calcio, esiste il filone Conte così come il filone Guardiola. Arezzo, primo allenamento, entra nello spogliatoio e dice alla squadra: “Adesso facciamo le giocate memorizzate”. Fino a quel momento si parlava d’altro, si faceva altro. In allenamento insegnava movimenti che portavi identici in partita. Ti sfiancava, le sedute erano durissime, ma garantivano risultati e quando alla fatica corrisponde il successo il giocatore ci sta col cuore. Conte ti fa credere in quello che dice e insegna, ti porta oltre il limite, ti entra nella testa e rende vincente. Guarda cosa sta combinando a Napoli con una buona squadra. Buona, non ottima. L’Inter è molto più forte».

Ranocchia: «Il lavoro di Spalletti all’Inter è stato molto sottovalutato. Lui mette le basi» (Tmw)

L’ex difensore dell’Inter, Andrea Ranocchia, ha rilasciato un’intervista a Tuttomercatoweb.com nella quale ha parlato a lungo anche dell’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, che ha avuto come allenatore nel club nerazzurro.

Il lavoro di Spalletti all’Inter è stato sottovalutato?

“Non è stato apprezzato abbastanza il suo lavoro. Lui mette le basi. E’ difficile che una squadra da un anno all’altro prima arriva settima e poi vince lo Scudetto. Il Napoli è stato costruito negli anni, arriva sempre lì: secondo, terzo, secondo, poi terzo… E quest’anno sta facendo meglio. Ma sì, all’Inter il lavoro di Spalletti è stato molto sottovalutato”.

Ranocchia sul caso Icardi: quanto è stato difficile gestirlo?

“Molto difficile. La verità è che non avrei voluto essere nei suoi panni. Però è stato bravo, ha raggiunto l’obiettivo di arrivare tra le prime quattro. Con un’ultima partita particolare, piena di emozioni, ma anche lì alla fine ce l’abbiamo fatta”.

Fino al primo anno con Mancini giochi titolare, poi quando rientri dai prestiti sei un comprimario. Perché a un certo punto accetti questo nuovo ruolo?

“I sei mesi in Inghilterra mi hanno un po’ aperto gli occhi, mi hanno fatto capire che c’è anche un altro modo di vivere e intendere il calcio. Quella è stata una bellissima esperienza. Quando sono tornato dall’Hull City non sapevo se sarei rimasto o meno, era appena arrivato Spalletti. Dopo un po’ Luciano mi dice: ‘Guarda che io sono contento se rimani, mi dai una mano’. S’è creato subito un bel rapporto personale: anche oggi io lo sento due-tre volte al mese, ci scriviamo. Il rapporto umano è molto importante per me, più di quella professionale. Perché poi ho sempre pensato che, una volta smesso, quei rapporti sarebbero rimasti. E oggi è così, vuol dire che qualcosa di buono l’hai dimostrato, Ma non a giocare perché a giocare in Serie A sono tutti bravi, dico a livello umano. Il calcio è un ambiente difficile e io nella mia carriera ho sempre privilegiato i rapporti personali”.

E con Spalletti questo bel rapporto umano si crea subito. Ranocchia dichiara:

“Dopo quel discorso io sono andato a parlare con la società. Anche loro erano contenti della mia eventuale permanenza e quindi a quel punto sono rimasto. Poi dopo s’è istaurato un altro tipo di rapporto, perché ci tenevo a vincere con l’Inter. E dopo Spalletti è arrivato Conte, erano tanti anni che glielo dicevo e alla fine è davvero arrivato. Poi vinci il campionato e quando vinci ci stai bene, anche se non giochi 40 partite. Col gruppo stavo benissimo, l’ambiente era ideale e la mia famiglia stava bene a Milano. C’era la possibilità di vincere trofei e a quel punto non mi è più venuto in mente di andare via”.

ilnapolista © riproduzione riservata