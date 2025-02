Il tecnico si è infuriato per la gestione arbitrale di Porto-Roma: «Non capisco perché ha mandato a Porto un arbitro che su 21 partite, la squadra fuori casa ha pareggiato 9 volte e tutte le altre le ha vinte la squadra di casa».

In seguito all’1-1 in Europa League tra Porto e Roma, il tecnico Claudio Ranieri ha criticato la gestione del match affidata a Tobias Stieler; non solo, ha inoltre tirato in ballo Roberto Rosetti, che è il designatore arbitrale Uefa.

Ranieri: «Rosetti scelse Taylor a Budapest? Allora si capisce tutto…»

Il tecnico giallorosso, furioso, ha spinto i suoi giocatori verso lo spogliatoio al termine della gara, perché non voleva che salutassero la terna arbitrale.

Poi in conferenza post-partita ha dichiarato:

«Non mi sta bene, e parlo a Rosetti: lei è integerrimo e onesto ma allora non capisco perché ha mandato a Porto un arbitro che su 21 partite dirette da lui, la squadra fuori casa ha pareggiato 9 volte e tutte le altre le ha vinte la squadra di casa? Rosetti deve stare un attimino più attento nelle designazioni. Un mio amico mi ha detto che mandò anche Taylor alla finale di Budapest [persa dalla Roma contro il Siviglia]. Allora si capisce tutto».

Arriva la squalifica per Josè Mourinho dopo le frasi offensive rivolte all’arbitro della finale di Europa League, Anthony Taylor. Sono quattro le giornate di squalifica che la Uefa ha inferto all’allenatore della Roma una squalifica da scontare nelle prossime partite europee. La Roma ha perso la finale di Europa League contro il Siviglia. A Mourinho non è piaciuta la direzione della gara da parte dell’arbitro inglese e, alla fine della partita, lo ha aspettato nel parcheggio dello stadio per rivolgergli diverse critiche condite anche da insulti.

