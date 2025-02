Psg nervoso contro il Lione, la giovane età della rosa solleva interrogativi sulla tenuta mentale (L’Equipe)

Questa squadra può implodere mentalmente in Champions? Luis Enrique avverte: «Quando giochi troppo con il cuore, la testa smette di funzionare»

Domenica il Psg ha vinto a Lione per 3-2. Una partita per niente facile che nel finale si è scaldata parecchio. Proprio questo aspetto incuriosisce l’Equipe. Il Psg è stato bravo a non cadere nelle trappole del Lione che ha iniziato ad alzare la tensione nel finale di partita. Ma i parigini hanno la tenuta mentale giusta per andare avanti anche in Champions League?

L’Equipe non ha una risposta precisa, ma già la partita contro il Lione ha dato qualche parziale risposta. “Questo Psg, segnata da spettacolari crolli in Champions League negli ultimi dieci anni, potrà farcela? Può implodere mentalmente sotto l’effetto di fatti di gioco sfavorevoli, di contesti scottanti o di grotteschi errori individuali? Domenica, dopo la vittoria a Lione (3-2), Luis Enrique ha elogiato il carattere dei suoi giocatori”.

Il Psg è cresciuto anche sotto il punto di vista mentale, parola di Luis Enrique

«A livello di personalità, la squadra è cresciuta ancora di più oggi perché era una partita che stava diventando tesa», ha spiegato l’allenatore parigino. «La seconda parte (della partita) è stata meravigliosa, in termini di controllo emotivo e di controllo fisico».

E ancora: «Non mi è piaciuto il finale perché è diventato folle. Quando giochi troppo con il cuore, la testa smette di funzionare». La domanda che l’Equipe si fa è se il Psg ha davvero una tenuta mentale tale da potersi giocare anche la Champions.

“In questo tipo di situazioni, negli ultimi mesi, Luis Enrique ha adottato un linguaggio del corpo pacato, con ripetuti inviti alla calma. L’allenatore, la cui squadra non ha mai vissuto momenti di grande cedimento mentale, si affida a due o tre ambasciatori per diffondere questo tipo di messaggio, tra cui Vitinha e Marquinhos. Il capitano ora interpreta il suo ruolo di leader in modo diverso. Resta il fatto che la giovane età del gruppo e questo finale selvaggio della partita sollevano interrogativi sulle reali risorse mentali di questo Psg. Abbiamo visto un Psg un un po’ nervoso“.

