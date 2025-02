Persino Conte a bordo campo non è stato il solito indemoniato. Ma che sta succedendo?

Speriamo che la conferenza stampa pre-partita non abbia influenzato negativamente la squadra. Conte ha messo in dubbio il suo futuro a Napoli

Cesare – Caro Guido, brutta partita del Napoli che perde il match e il primo posto. Un Napoli in grande frenata con 3 punti in 4 partite. E pure non è partito male e nel primo tempo ha ben giocato pressando altissimo il Como, non permettendogli di giocare, e ha fatto la partita anche se con pochissime conclusioni a rete. Ed è stato bravo a pareggiare subito dopo l’autogol imbarazzante di Rrahmani. E poi nel secondo tempo il disastro.

Guido – Caro Cesare che delusione. Nel secondo tempo un Napoli lento e senza grinta. Eppure le partite durano 90 minuti ed ormai è un po’ che nel secondo tempo il Napoli cala fisicamente, arranca, si abbassa e si fa dominare dagli avversari. Insomma un Napoli spento. È stato molle in campo, incapace di correre e pressare alto come aveva fatto nel primo tempo. E la cosa preoccupante è che a detta di Conte erano entrati nella ripresa per replicare quanto fatto nel primo tempo. E quando poi abbiamo preso il secondo gol e mancavano circa 20 minuti dalla fine non vi è stata reazione e non abbiamo mai tirato in porta. Eppure il Napoli aveva giocato uno dei più bei primi tempi della stagione.

Cesare – Occorre dire che il Como è una buona squadra che gioca bene e ha una classifica bugiarda. E poi ha un fuoriclasse, Nico Paz, un ventenne, che è una spanna sopra a tutti e secondo me è un dei maggiori talenti della serie A. Non solo è fortissimo tecnicamente, ma vede il gioco, ha un gran tiro e tiene botta anche dal punto di vista fisico. È difficilissimo togliergli la palla. Ed un altro talento è l’attaccante Diao, un diciannovenne terribile che vede la porta e ha l’istinto del gol.

Guido – Tutto questo è stato amplificato dalla prestazione della difesa azzurra con un Buongiorno in difficoltà da quando è rientrato e Rrahmani, autore di una autorete incredibile, che quando il suo compagno è in difficoltà arranca anche lui. Il centrocampo pure modesto anche se Billing non è sembrato male ma deve fare qualche colpo di tacco in meno. E in questa fase calante del Napoli gli azzurri stanno pagando non solo prima l’assenza e poi il rientro difficoltoso di Buongiorno che ha squilibrato la difesa, ma anche le prestazioni di Lukaku. Tanto che Conte lo ha tolto prestissimo. Ed è quanto dire.

Cesare – Sul belga hai ragione. Raramente abbiamo potuto registrare una grande partita del belga, ha fornito spesso prestazioni pessime mascherate però da qualche gol e qualche assist di sponda. E adesso che non arrivano nemmeno quelli è veramente imbarazzante, fuori dal gioco o costantemente anticipato. In realtà si gioca con uno in meno. Beh e a Conte che gli vuoi dire? Fa quello che può con una squadra indebolita dal mercato di gennaio e falcidiata dagli infortuni muscolari. Anche se l’evidente calo di forma in una fase importante della stagione (pur giocando solo una volta a settimana) e gli infortuni muscolari comunque vanno addebitati allo staff tecnico da lui guidato. Spero solo che la conferenza stampa pre-partita non abbia influenzato negativamente la squadra. Gli spogliatoi sono molto attenti e condizionati dall’aria che tira. Infatti Conte ha mandato un chiaro messaggio (è inutile dire che non si sia irritato per il fatto che il Napoli si sia indebolito a gennaio, vuoi per non spendere, vuoi per incapacità nelle strategie di acquisto). Ha messo in dubbio la sua permanenza a Napoli l’anno prossimo.

Guido – Resta molto amaro in bocca. Da primi in classifica, con l’Inter non irresistibile, stiamo assistendo a un calo che ha dell’incredibile. Comunque chi ha buona memoria ricorderà che abbiamo già vissuto tutto questo con il Napoli di Sarri campione d’inverno e gli acquisti a gennaio pessimi. Per certi versi si avverte anche il sapore del primo anno di Spalletti. Adesso temo che le recriminazioni dell’ambiente possano dare il colpo definitivo a questo Napoli certamente già di suo in crisi di fiducia. Un Napoli che avendo costruito sulla difesa il suo primato adesso prende sei gol in quattro partite. La maggior parte su errori individuali dilettantistici. Un’ultima osservazione magari velenosa ma oggettiva: persino Conte a bordo campo non è stato il solito indemoniato. Che cosa sta mai succedendo?

Cesare – E adesso ci sarà uno scontro decisivo sabato prossimo con l’Inter al Maradona e per vincere e riportarci al primo posto in classifica ci vorrà un altro Napoli. E anche se l’Inter non è in una fase di grandissima forma ci vorrà una grande reazione degli azzurri. Sempre però che reggano le gambe perché quello che si è visto nei secondi tempi nelle ultime partite è preoccupante.

Guido – Per essere lucidi ed obiettivi fino alla crudezza le strade possibili da imboccare sono due: una resurrezione improvvisa come già accaduto dopo le sconfitte con Atalanta e Lazio. Oppure, continuando così, vedersi scavalcare dall’Atalanta che non ha più la coppa a toglierle attenzione ed energie. Ovviamente noi confidiamo che si verifichi la prima eventualità. E comunque essendo realistici dobbiamo difendere con i denti la Champions.

LE SENTENZE

Meret – Cesare: sufficiente; Guido:sufficiente

Di Lorenzo – Cesare: modesto ; Guido: scarso

Rrahmani – Cesare: scarso ; Guido:scarso

Buongiorno – Cesare: scarso:; Guido:scarso

Spinazzola – Cesare: buono: Guido: buono

Politano – Cesare: sufficiente; Guido:inutile

Billing – Cesare: sufficiente ; Guido:sufficiente

Lobotka – Cesare: modesto; Guido:scarso

McTominay – Cesare: sufficiente; Guido:sufficiente ;

Lukaku – Cesare:pessimo ; Guido:orribile

Raspadori – Cesare:sufficiente; Guido: sufficiente

Ngonge – Cesare: scarso; Guido:inguardabile

Simeone – Cesare: modesto; Guido: scarso

Okafor – Cesare: non male; Guido: sufficiente

Anguissa – Cesare: modesto; Guido:scarso

Conte – Cesare: modesto; Guido:scarso

ilnapolista © riproduzione riservata