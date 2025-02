Okafor, ovviamente gli obiettivi erano altri. Non è arrivato un sostituto all’altezza di Kvaratskhelia (Sky Sport)

Ugolini: «Saint-Maximin si fa apprezzare di più rispetto a Okafor. Un peccato per i tifosi, c’è la grande occasione del quarto scudetto. Rafa Marin resta»

A poche ore della fine del mercato, a Sky Sport fanno il punto sulle ultime notizie che riguardano il Napoli. Purtroppo il mercato non ha regalato a Conte ciò che desiderava. Al posto di Kvaratskhelia arriva Okafor, è sfumato anche Saint-Maximin. In difesa rimane Rafa Marin, Comuzzo rimane un sogno anche perché la Fiorentina mantiene alta la richiesta.

Le ultime sul calciomercato del Napoli

L’aggiornamento di Marco Demicheli a Sky Sport : «Nessuna novità su Comuzzo. Tentativo nelle ultime ore ma non si riesce a trovare l’accordo con la Fiorentina. Rimane la distanza economica. Fronte Biraghi: non si trasferisce a Napoli ma a Torino».

Ugolini, inviato Sky Sport a Castel Volturno:

«Conte lo ha detto in maniera chiara: “stiamo rimandando un problema”. Non è arrivato un sostituto all’altezza di Kvaratskhelia. Saint-Maximin si fa apprezzare di più rispetto a Okafor. Ovviamente gli obiettivi erano altri. Una situazione che andrà sanata a giugno. Un peccato per i tifosi, c’è la grande occasione del quarto scudetto. Resterà Rafa Marin. Da subito si era parlato di prendere un difensore. Il Napoli ha fatto un’offerta importante alla Fiorentina per Comuzzo ma non è bastato. Non credo sia molto soddisfatto Conte che è certamente concentrato sul lavoro. Domani squadra a Castel Volturno. Si guarda avanti».

Salta pure Saint-Maximin, arriva Okafor. Ne dà l’annuncio Di Marzio

Il Napoli vira definitivamente su Okafor. Niente da fare per Saint Maximin, lo scrive Gianluca Di Marzio su X:

“Calciomercato | Napoli, non si riesce a chiudere per Saint-Maximin. Virata ormai definitiva su Okafor: prestito oneroso con diritto attorno ai 25 milioni”.

Secondo il giornalista sportivo, Saint-Maximin si è rivelata una trattativa un po’ troppo complicata. Okafor arriva in prestito con diritto di riscatto intorno ai 25 milioni.

