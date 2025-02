Conte in conferenza già sapeva dell’infortunio di Neres. Un secchio di acqua gelata sui sogni di gloria del popolo azzurro

Okafor, il sostituto del sostituto, non sarà pronto prima di un paio di settimane (Gazzetta)

Scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo.

Sembra sentirle ancora nell’aria le parole di Conte in conferenza post Udinese. «Non posso chiedere di più ai miei ragazzi, altrimenti si rischia di mandare la macchina fuori giri e di rompere il motore». Lui già sapeva che David non stava bene, che aveva avvertito un fastidio alla coscia. Ma – probabilmente – non si sarebbe mai aspettato un verdetto così duro dopo gli esami strumentali. Ma la sfortuna ci vede benissimo, si sa. E ha colpito ancora una volta la capolista, versando un secchio di acqua gelata sui sogni di gloria del popolo azzurro. Dopo aver detto addio al talento di Kvaratskhelia, Conte perde per almeno un mese anche il suo sostituto, mentre Okafor – sostituto del sostituto – non sarà pronto per dare un contributo importante prima di un paio di settimane. Insomma, l’orizzonte è più grigio che mai, ma questo non fermerà la voglia di lavorare e di lottare di Conte e i suoi ragazzi. Ora, però, servirà rivedere alcuni meccanismi. E pure trovare nuove soluzioni per accendere la fase offensiva e arrivare da Lukaku evitando la palla addosso che esalta le prestazioni dei suoi marcatori.

Napoli, su Okafor lavoro specifico, personalizzato: sottoposto a dieta rigorosa per rientrare in condizione (Sky)

Gli ultimi aggiornamenti sulla possibile formazione titolare del Napoli contro l’Udinese dall’inviato di Sky Sport a Castel Volturno Francesco Modugno. Secondo il giornalista Juan Jesus ancora titolare. Okafor invece segue un lavoro personalizzato e specifico. L’attaccante deve ritrovare la condizione e per farlo il Napoli lo ha sottoposto a una dieta rigorosa.

Le parole di Francesco Modugno da Castel Volturno:

«Antonio Conte vive una situazione di assoluta tranquillità. Perché Juan Jesus, su cui c’erano perplessità da due mesi, vive una condizione psico fisica straordinaria. La previsione con l’Udinese è di un Juan Jesus ancora titolare con Rrahmani. Una difesa solida, compattezza ed equilibrio. Il gol alla Roma nasce da un lancio di Juan Jesus. Non c’è fretta sul recupero di Buongiorno. Ieri Okafor si è fatto conoscere. Poi si è dedicato a un lavoro specifico, personalizzato. Sottoposto a dieta rigorosa perché deve essere portato in condizione».

