Odermatt: «La tecnologia degli sci è vecchia di dieci anni, servirebbe il casco-airbag»

L’intervista della Faz al neo-campione del mondo di SuperG: “Io non ho mai paura, ma la sicurezza è una cosa personale. E serve più innovazione”

Marco Odermatt ha appena dominato e vinto il SuperG ai Mondiali di sci. Lo svizzero è considerato attualmente il miglior sciatore (maschio) al mondo. Dice, in una lunga intervista alla Faz, che quando indossa la tuta si sente “una bestia”. E più in generale parla di sicurezza nello sci, una chimera o quasi.

“L’unico punto debole nelle discese più impegnative è il nostro corpo”. Il peso. “Quando ero più giovane pesavo troppo poco, e dovevo sciare meglio di tutti gli altri. Questo mi è di beneficio oggi. Ora non solo scio velocemente, ma esercito anche una pressione sufficiente sullo spigolo”.

“Un maratoneta deve essere in forma. Se lo è, lo sa: sono veloce, posso correre questa o quella volta. Da noi è sempre diverso. Ogni giorno, a volte anche durante una gara. Prima nevica, poi all’improvviso esce il sole e pochi secondi dopo è buio pesto. Ciò significa che le circostanze esterne sono significative. Per uno sciatore agonista come me è importante anche l’assetto, ovvero l’attrezzatura che comprende sci, scarponi e attacchi. Allo stesso modo, il mio corpo deve essere allenato alla perfezione. La forma fisica deve essere adeguata, la forza, l’agilità, la velocità e anche la coordinazione”.

E poi c’è la testa: “Come in molti altri sport, le gare di sci vengono decise mentalmente. Lo stato mentale è quindi estremamente importante. La mia testa deve essere pronta a dare il massimo fin dall’inizio, proprio come il mio corpo. Quindi, come puoi vedere, oltre alle tue condizioni fisiche e mentali, entrano in gioco anche il meteo, la preparazione delle piste, la progettazione del percorso e molto altro ancora. Bisogna avere tutto sotto controllo”.

“Ho iniziato a gareggiare da quando ho imparato a correre, da quando ho memoria. Naturalmente nutro rispetto per la discesa. E questa è una buona cosa. Ma alla fine, ho un solo avversario: la montagna. Se la batto, ho già vinto. Solo allora avrà importanza come gli altri concorrenti hanno affrontato la montagna e quanto sono stati veloci. Ma potete credermi quando vi dico che non ho mai veramente paura”.

E gli incidenti? I pericoli? “Il giorno della gara, li ignoro completamente. Devo farlo, altrimenti non potrei farlo. Ma è anche vero che sono un essere umano che ha dei sentimenti come tutti gli altri. Non so esattamente quanti ci siano ai Mondiali, ma non sono molti quelli che usano sia la biancheria intima antitaglio che l’airbag. Ma nessuno deve dirmi di proteggermi. Questo è ciò che voglio anch’io. La sicurezza dovrebbe essere una priorità per ogni sciatore, solo per interesse personale e responsabilità personale”.

“Non ho una grande opinione delle tute da gara più spesse. Perché se cado, né la mia tibia né il mio legamento crociato si preoccupano se indosso una tuta più attillata. Il legamento crociato si romperà comunque e la tibia si romperà. E quando le porte del Super-G non sono più così distanti, su noi atleti agiscono più forze centrifughe. Quindi non è di grande aiuto. Ritengo che sia necessario intervenire per quanto riguarda i caschi. L’ultima certificazione della FIS, la Federazione Internazionale Sci, risale a più di un decennio fa. Qualcosa deve cambiare di nuovo. Abbiamo bisogno di un airbag per il casco. Non credo che sia così difficile implementarlo tecnicamente qui. La pratica dimostra che ciò esiste già”.

“Negli ultimi dieci anni non è cambiato molto nei nostri sci da gara. Io uso modelli che hanno già otto o nove anni. La situazione è ancora più estrema quando si tratta di attacchi. Non posso dirti la data esatta, ma credo che la tecnologia degli attacchi Marker, che quasi tutti usano, abbia già più di 20 anni. C’è poca innovazione”.

