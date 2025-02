Napoli, si pensa già al mercato estivo: Zirkzee, Comuzzo e Sudakov gli osservati speciali (CorSport)

Occhio anche a Lucca, Zhegrova e il ritorno di fiamma Gabri Veiga. Bisognerà necessariamente investire sia i soldi di Kvara, che quelli che arriveranno per Osimhen.

Si è concluso il calciomercato di gennaio, con il Napoli che ha messo una toppa per la sostituire Khvicha Kvaratskhelia, ovvero prendendo in prestito (con diritto di riscatto) Noah Okafor dal Milan. La squadra di Antonio Conte sembra però già proiettata al futuro e nel calciomercato estivo il tecnico chiederà sicuramente ulteriori rinforzi, date le tre competizioni che dovrà sostenere.

A Napoli si pensa già al calciomercato estivo: i possibili nomi

Fabio Mandarini scrive sul Corriere dello Sport:

Il mercato del Napoli s’è chiuso con un bilancio negativo soprattutto per la cessione di Kvara, sostituito numericamente con l’arrivo al fotofinish di Okafor, non di certo un titolare del Milan, ma sono entrati nelle casse 70 milioni di euro a cui d’estate dovrebbero aggiungersi gli altri 75 della clausola di Osimhen, valida soltanto per l’estero. E Conte ha già affrontato il discorso del mercato del futuro. D’estate. Ha spiegato già dopo il Torino che se l’obiettivo del ritorno in Champions sarà centrato, per giocare in Europa, in campionato e in Coppa Italia avrà bisogno di un bel po’ di acquisti. E di risolvere i problemi, non di eliminarli. Il Napoli, insomma, dovrà mettersi al lavoro per arrivare a giugno con le idee chiare esattamente come nel 2024.

Un nome che piace, e tanto, è quello di Zirkzee, 23 anni, alla prima stagione al Manchester United con poche soddisfazioni finora. Un talento indiscutibile alle prese con un impatto non esattamente straordinario con il nuovo mondo: 35 presenze finora coppe comprese, 4 gol. Titolare in Premier 8 volte su 24 e 4 su 8 in Europa League. In attacco, occhi anche su Lucca dell’Udinese. Presumibile che il Napoli tornerà alla carica per Comuzzo con la Fiorentina. Poi, l’esterno: i nomi nel mirino per un dopo Kvara credibile sono gli stessi di gennaio. Più Zhegrova. Per il centrocampo nuovamente nei radar Gabri Veiga dell’Al-Ahli e Sudakov dello Shakhtar.

