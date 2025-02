Prima di Anguissa Olivera, prima ancora due volte Mazzocchi, elongazione al soleo per Politano. Anguissa ne avrà per tre quattro settimane

Napoli e gli infortuni. Possono essere i carichi di lavoro, o una situazione in allenamento da rivedere (Sky)

Da Castel Volturno, l’inviato di Sky Sport Massimo Ugolini parla dell’ennesimo infortunio che ha colpito il Napoli. Questa volta si ferma Anguissa che ha subito una lesione al muscolo soleo della gamba destra. Si tratta dello stesso infortunio già sofferto da Mazzocchi e Olivera. Anche Politano ha subito un problema simile. Il centrocampista camerunense dovrà stare lontano dai campi per 3-4 settimane.

Si ferma Anguissa, gli infortuni colpiscono il Napoli nel periodo più delicato della stagione

Le parole di Massimo Ugolini da Castel Volturno:

Infortunio, brutto tegola caduta sulla testa del Napoli e di Antonio Conte. Anguissa salterà la partita contro l’Inter, lesione di primo grado al muscolo soleo della gamba destra. Salterà questa partita, 3-4 settimane per il recupero. Prima di lui Olivera, prima ancora due volte Mazzocchi, elongazione al soleo per Politano. La fortuna è cieca ma la sfortuna ci vede benissimo. I motivi sono molteplici. Possono essere i carichi di lavoro, possono essere una situazione in allenamento da rivedere.

Per essere precisi, Olivera aveva preso una brutta botta, l’affaticamento ha poi generato questo infortunio. Stagione fortemente condizionata dagli infortuni, per tanti club. Evidentemente è una situazione che coinvolge tutte le squadre e che sta colpendo il Napoli nel periodo più delicato della stagione. L’assenza di Anguissa peserà. C’è Billing al suo posto, il suo primo tempo contro il Como non è dispiaciuto. Il paradosso è che Anguissa non aveva giocato perché diffidato, è entrato in campo e si è fatto male sul finire della partita. Senza Anguissa, senza Neres. Tanti dubbi per una partita che può valere tantissimo.

