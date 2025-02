Il Napoli continua a perdere pezzi, anche Anguissa infortunato al muscolo soleo

A Castel Volturno epidemia che colpisce il muscolo soleo. Sono già tre gli infortuni di questo tipo: Anguissa, Mazzocchi e Olivera. Il camerunense salta l’Inter

Il Napoli continua a perdere pezzi. Anguissa infortunato e quasi certamente salterà l’Inter. Preoccupa però che tre giocatori diversi abbiano subito lo stesso infortunio: lesione distrattiva del muscolo soleo.

Anguissa infortunato, il comunicato del Napoli:

“Nel finale del match contro il Como Frank Anguissa ha accusato un risentimento muscolare. Il calciatore azzurro si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra. Anguissa ha già iniziato l’iter riabilitativo”.

A questo punto salta la sua partecipazione nella partita con l’Inter. Per il suo recupero serviranno almeno tre o quattro settimane. Al suo posto contro l’Inter toccherà di nuovo a Billing. Il centrocampista danese ha esordito proprio nella sconfitta contro il Como per 2-1.

Anguissa e McTominay, la brillantezza perduta (Gazzetta)

Scrive la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano:

“Adesso, va inseguita quel pizzico di brillantezza perduta, soprattutto in Anguissa e McTominay, che ogni tanto avvertono il senso della fatica — e si vede — e che praticamente non hanno riposato mai, avanti e indietro tra le linee, interdizione ma non solo, poi anche i gol, certo, neanche pochi (undici in due) e comunque una pesantezza palpabile”.

Philip Billing, uno dei neo-acquisti del Napoli, ha parlato a Radio Crc del suo arrivo in Italia e dei centrocampisti azzurri, suoi compagni di reparto. E’ arrivato dal Bournemouth in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni.

«Mister Conte è uno dei motivi per cui sono venuto qui, naturalmente. È un vincente e in allenamento devi essere sul pezzo ogni giorno. Sono venuto qui per imparare e diventare un giocatore migliore: penso che lui sia l’uomo perfetto per questo. Quando vieni dall’estero in una situazione come questa, sai di dover trovare il tuo posto, ma qui sono tutti grandi giocatori. Il rapporto tra i miei compagni di squadra è come quello di una famiglia. Tutti sono stati gentili con me e cercano di aiutarmi. Ho solo cose positive da dire sul gruppo che ho trovato qui: lavorano tutti duramente».

McTominay e Anguissa:

«Penso che siano entrambi due grandissimi giocatori. Mi diverto ad allenarmi insieme a loro, li guardo molto per vedere cosa fanno, perché ovviamente sono qui da più tempo di me. Parto dal mio modo di giocare, ma cercando di imparare anche attraverso loro. Sono entrambi incredibili: ottimi profili sia sul piano fisico che tecnico. Sono giocatori che corrono molto e segnano anche».

