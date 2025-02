L’ultimo clean sheet risale alla sfida dello scorso 12 gennaio al Maradona contro il Verona. Conte deve trovare una soluzione

Napoli, le crepe in difesa preoccupano Conte: sette gol nelle ultime cinque partite (Repubblica)

Repubblica Napoli, con Marco Azzi, si sofferma sulla improvvisa vulnerabilità difensiva del Napoli che è costata sei punti tra Roma Udinese e Lazio.

Scrive Repubblica:

Sette gol incassati nelle ultime cinque partite di campionato, in cui il Napoli ha provato senza successo a mantenere la sua porta inviolata contro Atalanta, Juve, Roma, Udinese e Lazio. L’ultimo clean sheet risale alla sfida dello scorso 12 gennaio al Maradona contro il Verona ed è un dato in controtendenza negativa rispetto al trend stagionale degli azzurri, che hanno conquistato il primo posto in classifica soprattutto alla straordinaria solidità del loro reparto arretrato e che continuano a vantare – nonostante la flessione delle ultime settimane – la difesa meno battuta della Serie A: con sole 19 reti al passivo in 25 giornate.

Nel bunker azzurro si sta aprendo qualche piccola crepa ed è un problema che Conte deve risolvere al più presto, visto che la sua squadra ha solamente il sesto attacco del campionato e per rimanere al vertice ha di conseguenza bisogno di avere sempre le spalle ben coperte.

Napoli, contro il Como confermato il 3-5-2 ma sarà Politano il quinto a destra (Gazzetta)

Il Napoli domenica affronterà alle 12:30 il Como in trasferta. Data l’emergenza infortuni, Antonio Conte sembra dover optare nuovamente per il 3-5-2 ma stavolta, rispetto al match contro la Lazio, dovrebbe essere Matteo Politano a fare il quinto di difesa a destra. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

Il quotidiano nell’edizione odierna scrive:

Per la prima col nuovo modulo contro la Lazio il Napoli ha rinunciato per un’ora agli strappi e all’imprevedibilità di Matteo Politano a destra. Un giocatore perfetto da 4-3-3, un esterno offensivo di enorme affidabilità, ma a cui quest’anno è stato chiesto spesso un grande lavoro di sacrificio. Matteo è diventato l’equilibratore, specialmente nella prima parte di stagione. E ora è pronto a sdoppiarsi nuovamente, per il suo Napoli. A Como tornerà titolare a destra, ma a tutta fascia. Sarà Juan Jesus a lasciargli spazio: Di Lorenzo scala nei tre di difesa, con Rrahmani al centro e Buongiorno a sinistra. Intoccabili salvo sorprese (leggere Billing che smania per l’esordio, oppure Gilmour) i tre centrocampisti centrali, a sinistra dovrebbe agire Mazzocchi. Anche se Spinazzola e Olivera sono prossimi al rientro e potrebbero essere convocati per domenica.

