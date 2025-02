Milan tradito dalle sue stelle, Maignan, Theo e Leao. Il loro addio a fine stagione sembra scontato (Gazzetta)

Maignan e Theo hanno il contratto in scadenza nel 2026. Il portiere ha una bozza di accordo, la trattativa per Theo si è arenata e Leao ha una clausola da 175 milioni

Il Milan non ha più certezze, nemmeno dalle sue stelle, le colonne che hanno consegnato lo scudetto quando in panchina c’era Pioli. La gestione di Theo, Leao e Maignan è cambiata. Adesso a Milanello si respirare un’area intransigente, poco permissiva. Ma non sembra funzionare. Secondo quanto scrive la Gazzetta, è probabile che in estate i tre andranno via da Milano.

Le stelle del Milan in vetrina per la vendita futura

Scrive la Gazzetta:

Mike Maignan, Theo Hernandez e Rafa Leao stanno, infatti, vivendo il loro momento più complicato da quando sono in Italia. In contemporanea, le tre stelle dell’ultimo scudetto si sono oscurate in una stagione che definire buia è poco. Di riflesso, è caduta tutta la squadra: fuori dalla Champions, settima in campionato.

Il Milan di Fonseca prima e di Conceiçao dopo è stato tradito da almeno una delle sue stelle. Che fosse la papera di Maignan, la follia di Theo o l’apatia ciondolante di Leao.

Le strade sono due. La prima: trovare un modo per far tornare Maignan, Theo e Leao costantemente al livello dello scudetto. Più facile a dirsi che a farsi, almeno vedendo i tentativi falliti fino a questo momento di Fonseca e Conceiçao. E la seconda via? La separazione. Dolorosa, perché sul talento dei tre c’è poco da dire e il ricordo di quanto hanno dato al Milan vivo nella mente di tutti.

Maignan e Hernandez hanno il contratto in scadenza nel 2026: senza rinnovo, il rischio di perderli a zero è alto. Per il portiere una bozza di accordo per il prolungamento è stata trovata da tempo (5 milioni all’anno sino al 2029, con opzione per un’ulteriore stagione insieme), ma non è comunque una garanzia che resti a Milano al 100%. Per Theo, la trattativa per il rinnovo si è invece arenata a causa delle prestazioni horror del francese e difficilmente ripartirà. Leao, invece, ha un contratto lungo (scadenza nel 2028) e una clausola da 175 milioni che difficilmente sarà pagata da qualcuno. Ma oggi in pochi scommetterebbero sulla sua permanenza a Milano. Forse nemmeno lui.

