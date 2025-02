Il Milan a vele spiegate verso il disastro: perde anche contro il Torino (2-1). Immenso Milinkovic

Non bastava l’eliminazione in Champions. Quarto posto sempre più lontano. Milinkovic para anche un rigore a Pulisic

Il Milan a vele spiegate verso il disastro: perde anche contro il Torino. Immenso Milinkovic

Non bastava l’eliminazione dalla Champions. Il Milan perde anche in campionato: 2-1 sul campo dei granata. Partitaccia, l’ennesima. La ormai cronica abulia rossonera nel primo tempo ma un grande secondo tempo. E sia nei primi 45 minuti che nei secondi la squadra di Conceiçao è andata a schiantarsi sul portiere granata Milinkovic Savic che nel primo tempo ha anche he parato un rigore a Pulisic.

La partita è cominciata con un autogollonzo dopo cinque minuti: Maignan ha rinviato goffamente su Thiaw e il pallone è finito in porta. Roba da Oggi le comiche. Il Milan ha avuto un calcio di rigore nel primo tempo ma Milinkovic Savic (ancora lui, grande esperto sui calci di rigore) si è opposto con una parata alla Jascin. È il più grande para-rigori del campionato. Nel secondo tempo, tante occasioni per i milanisti ma nessun gol. Almeno fino al 76esimo: pareggio col solito Reijnders che è nettamente il migliore del Milan e anche uno dei migliori centrocampisti del campionato, se non il migliore.

Il pareggio è durato appena due minuti. Il Milan si è distratto, ha lasciato che Sanabria battesse indisturbato una punizione e trovasse Gineitis che con un potente sinistro in diagonale ha riportato in vantaggio la formazione di Vanoli.

Il Milan resta settimo a 41 punti (a sei dalla Lazio oggi quarta ma la Juve è a 46 e gioca domani). Il Toro sale all’undicesimo posto con 31 punti. A fine partita i giocatori rossoneri come al solito si sono beccati gli insulti e la ramanzina della curva.

Da segnalare anche una parata di Milinkovic di piede, in controtempo, su Reijnders. Prata notevole.

ilnapolista © riproduzione riservata