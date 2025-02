L’agente di Meret: «Appuntamento col Napoli a fine febbraio per il rinnovo. Qualcuno lo ha criticato eccessivamente»

A Tmw: «Siamo ottimisti. Di mezzo ci sono discorsi economici e di trattativa vera e propria. Ma credo che il rinnovo si farà»

Federico Pastorello, noto agente sportivo e tra gli altri procuratore di Alex Meret, è intervenuto a Tuttomercatoweb quest’oggi per aggiornare sul futuro di alcune trattative di rinnovo dei suoi assistiti. Oltre ad Acerbi e De Vrij gli è stato chiesto proprio del portiere del Napoli che, come aveva dichiarato Manna, è molto vicino alle firme per allungare ulteriormente la sua permanenza in Campania.

Pastorello: «Per Alex abbiamo un incontro a fine mese col Napoli»

Di seguito quanto dichiarato sul portiere:

«Chi conosce Alex, sa che è da sempre un portiere completo, è considerato uno dei più tecnici d’Europa. A Napoli a volte qualcuno lo ha criticato eccessivamente, ma lui è uno molto forte mentalmente che fa del lavoro e della costanza la sua forza. Ora è alla sesta stagione a Napoli, ha fatto più volte la Champions e vinto uno Scudetto. Forse è stato in discussione in certi frangenti, per alcuni tifosi: rispettiamo, a volte c’è chi prende delle fisse però. Alex migliora di anno in anno e sarà sempre così.

Per il rinnovo c’è un dialogo aperto, sincero e diretto con la società: c’è la volontà del giocatore di rinnovare, idem per il club. Di mezzo ci sono poi discorsi economici e di trattativa vera e propria. Abbiamo un appuntamento a fine mese e credo si arrivi a una soluzione per l’accordo. Siamo ottimisti, poi ci vuole sempre di essere in due. Ma oggi la distanza è talmente poca che credo si arrivi alla fumata bianca.»

Meret: «Juan Jesus non mi ha capito, avevo chiamato il pallone»

Meret aveva parlato così al termine di Napoli-Udinese a Dazn:

Era meglio vincere in vista dello scontro diretto contro l’Inter?

«Non pensiamo all’Inter, pensiamo partita dopo partita come sempre. Oggi era importante, non abbiamo preso i tre punti ma il percorso è buono e dobbiamo cercare la vittoria contro la Lazio».

Non vi siete capiti con Juan Jesus in occasione del gol?

«C’è stata un’incomprensione. Io l’ho chiamata e forse non si è sentito sicuro a lasciarla. Si poteva evitare. Una disattenzione che può capitare anche se dispiace perché abbiamo regalato il pallone agli avversari. Dobbiamo tenere la testa alta e pensare alla prossima».

