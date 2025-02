Meret ha trovato i ladri in casa, sono fuggiti al suo arrivo (Il Roma)

Nella sua villa a Lucrino. Il portiere del Napoli è rientrato in anticipo. Nessuna conseguenza per lui e la sua famiglia.

Ore complicate per Alex Meret. Il portiere del Napoli, che sarà impegnato questa sera alle 20:45 nel match di campionato contro la Roma, ha subito un tentativo di furto nella sua villa.

Tentativo di furto nella villa a Lucrino di Meret

Secondo quanto riportato da Il Roma:

Meret ha subito un tentativo di rapina nella sua villa di Lucrino. Rientrato anticipatamente con la sua famiglia, il portiere azzurro ha sorpreso due malviventi che avevano provato a intrufolarsi nella sua abitazione e che all’arrivo del campione si sono dati alla fuga. Per fortuna non ci sono state alcune conseguenze né per il calciatore della squadra azzurra, né per la sua famiglia.

La Gazzetta dello Sport ha stilato la graduatoria dei migliori calciatori della Serie A in scadenza nell’estate 2025. Tra questi c’è anche Alex Meret, che non ha ancora firmato il rinnovo col Napoli:

Meret e il Napoli discutono da tempo il prolungamento del contratto da circa due milioni a stagione che scadrà il prossimo giugno, ma non hanno ancora trovato la quadra. Le parti in questi mesi si sono confrontate, il dialogo non è mai mancato e la sintesi è stata vicina, ma mai davvero definita: l’idea sarebbe di andare avanti insieme fino al 2027 ma club e giocatore non hanno raggiunto l’intesa sulle cifre. Ed è in questo contesto che l’Inter sta pensando di inserirsi.

