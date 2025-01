Balla un bonus, un piccolo ostacolo che però le parti sono sicure di superare. Il portiere va in scadenza a giugno.

Meret, si inceppa il rinnovo: slitta la firma (Corsport)

Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

Nel frattempo, slitta la firma di Meret per il rinnovo di un anno più uno (al 2027): balla un bonus, un piccolo ostacolo che però le parti sono sicure di superare. Il portiere va in scadenza a giugno.

Meret e il Napoli, il rinnovo ancora non c’è. E l’Inter si inserisce (Gazzetta)

La Gazzetta dello Sport ha stilato la graduatoria dei migliori calciatori della Serie A in scadenza nell’estate 2025. Tra questi c’è anche Alex Meret, che non ha ancora firmato il rinnovo col Napoli.

Il quotidiano scrive:

Meret e il Napoli discutono da tempo il prolungamento del contratto da circa due milioni a stagione che scadrà il prossimo giugno, ma non hanno ancora trovato la quadra. Le parti in questi mesi si sono confrontate, il dialogo non è mai mancato e la sintesi è stata vicina, ma mai davvero definita: l’idea sarebbe di andare avanti insieme fino al 2027 ma club e giocatore non hanno raggiunto l’intesa sulle cifre. Ed è in questo contesto che l’Inter sta pensando di inserirsi.

Scrive così Antonio Corbo sull’edizione napoletana di Repubblica:

La prova del disagio è negli interventi formidabili del portiere Alex Meret , un tesoretto lasciato da Ancelotti, ancora senza rinnovo di contratto. Spalletti addirittura gli preferiva il colombiano Ospina tornato in patria per giocare nell’Atletico Nacional. Spalletti minacciava di incatenarsi al cancello dello stadio per sventare la sua cessione. Meret è il miglior portiere del giro scudetto di questo campionato, ormai circoscritto a Atalanta, Napoli e Inter.

Dopo la vittoria col Venezia ha dichiarato:

«Siamo stati bravi a gestire la gara, avendo pazienza soprattutto nella ripresa. Abbiamo creato tanto ed abbiamo mantenuto la calma anche se non riuscivamo a segnare e concretizzare. Siamo una squadra matura, che sa che può segnare in ogni momento. Abbiamo concesso pochissimo, ottima partita da parte nostra anche se sarebbe meglio chiuderle prima per stare più tranquilli. Sono però segnali importanti per noi. Siamo stati bravi a gestire i momenti, nonostante avessimo creato tanto potevamo disunirci per provare ad andare all’arrembaggio. Invece abbiamo mantenuto l’equilibrio, trovando poi la rete nel finale. La gestione della gara è stata ottima, dobbiamo continuare così».

