Cosa vi ha detto il mister a fine partita?

«Il mister ci ha ricordato ciò che abbiamo fatto. Questo pareggio non ci lascia contenti ma questa squadra è molto fisica e non era semplice. Dobbiamo continuare su questa strada per toglierci delle soddisfazioni».

Che effetto aveva il tiro di Ekkelenkamp?

«Sì, devo dire che la traiettoria è stata molto strana. Peccato perché gli abbiamo regalato la palla, poi il gesto tecnico dell’avversario c’è. Anzi complimenti perché ha fatto un gran gol».