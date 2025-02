Mazzocchi risponde alle critiche: «Testa alla Lazio. O’ riest sò chiacchier»

Il terzino ha scritto un post su Instagram dopo una prestazione mediocre contro l’Udinese e le critiche ricevute per il gol subito dal Napoli.

Dopo la prestazione di ieri contro l’Udinese che ha lasciato molto a desiderare, Pasquale Mazzocchi ha scritto un post sui social nei confronti delle critiche ricevute.

Su Instagram il terzino del Napoli, che nel pareggio 1-1 contro i friulani ha sostituito gli infortunati Spinazzola e Olivera, ha pubblicato una sua foto del match con la seguente didascalia:

«Testa alla Lazio. O’ Riest sò chiacchier, È anche periodo!».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PASQUALE MAZZOCCHI (@mazzocchi)

Diversi sono stati i commenti per sostenere il giocatore nativo di Napoli:

Chi critica Pasquale non riesce a vedere l’anima che ci mette. Il pareggio di ieri di certo non è colpa sua.

Sempre dalla tua parte, Napoli è con te.

Ami Napoli e butterai sangue per questa maglia, e a noi questo già ci sta molto bene. Non pensare a nessuno, la vera Napoli ti vuole bene, Pascà!

Ma sono arrivate anche delle critiche per il gol subito, dove gli si viene data la colpa:

4 punti persi, pensa a lavorare!

Pako ti vogliamo bene, ma non è cosa tua…

Tutto quello che vuoi, ma i limiti tecnici ce li hai e agisci di conseguenza in mezzo al campo, fai impostare il gioco ad altri.

Mazzocchi bocciato dal CorSport

Oggi il Corriere dello Sport sottolinea la sua prestazione:

“Una voragine: Mazzocchi ha fatto rimpiangere Spina e non solo per aver regalato il pallone del pareggio. Seconda disattenzione dopo quella di una settimana fa su Angeliño: verrebbe da dire che queste sono le conseguenze di un mercato gestito male. Mazzocchi, di nuovo titolare in campionato dopo 5 mesi, soffre in marcatura prima Atta e poi Thauvin e quando attacca si fa notare soprattutto per le scelte sbagliate. Il giochino delle rotazioni con Neres, uno va e l’altro viene dentro al campo, non funziona, e così lo sviluppo si sposta soprattutto sulla catena di destra“.

ilnapolista © riproduzione riservata