Il Corsport boccia Mazzocchi, “sono le conseguenze di un mercato gestito male”

Pasquale Mazzocchi è sceso in campo ieri come titolare nella sfida pareggiata dal Napoli contro l’Udinese, per sostituire Leonardo Spinazzola infortunato. Il gol del pareggio dell’Udinese è nato proprio da un suo errore in disimpegno e oggi il Corriere dello Sport sottolinea la sua prestazione

“Una voragine: Mazzocchi ha fatto rimpiangere Spina e non solo per aver regalato il pallone del pareggio. Seconda disattenzione dopo quella di una settimana fa su Angeliño: verrebbe da dire che queste sono le conseguenze di un mercato gestito male”.

“Mazzocchi, di nuovo titolare in campionato dopo 5 mesi, soffre in marcatura prima Atta e poi Thauvin e quando attacca si fa notare soprattutto per le scelte sbagliate. Il giochino delle rotazioni con Neres, uno va e l’altro viene dentro al campo, non funziona, e così lo sviluppo si sposta soprattutto sulla catena di destra“

