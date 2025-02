La nuova formula è “cambio conservativo”. La verità è che anche i presunti giochisti criticano in base al risultato che è l’unico dio del football

Mazzocchi era entrato al posto di Politano con Milan, Atalanta, Juventus. Nessuno fiatò

L’ultima trovata è la formula “cambio conservativo”. Mazzocchi per Neres, orrore. Conte ha tenuto in panchina Garrincha e George Best. La critica ci consente di ricordare che anche i cosiddetti giochetti sono risultatisi. Il risultato è il dio del calcio, signore e padrone. Perché lo stesso cambio, Conte lo ha fatto in tante altre vittorie di prestigio del Napoli. Quando il Napoli ha vinto a Milano col Milan, al 70esimo Mazzocchi è entrato al posto di Politano. E nessuno ha fiatato. La stessa cosa è successa in Atalanta-Napoli e Napoli-Juventus, attorno all’80esimo: fuori Politano e dentro Mazzocchi. Il Napoli ha vinto e nessuno ha parlato.

Adesso, poiché Mazzocchi è entrato e il Napoli ha perso, fiato alle trombe del cambio conservativo, di Conte pseudo-catenacciaro. E, ripetiamo, non ci pare che in panchina ci fosse chissà chi. E co dunque Mazzocchi è un calciatore che ha giocato titolare le prima quattro partite, è un calciatore della rosa del Napoli.

A noi va anche bene: il risultatismo è il faro. Ti sei fatto raggiungere al 93esimo? Vieni criticato. Se il Napoli avesse vinto, nessuno avrebbe fiatato su Mazzocchi al posto di Neres, così come avvenuto contro Milan, Atalanta e Juventus.

La rabbia dei tifosi: Conte ha messo Mazzocchi per cambiare modulo…sta facendo i miracoli, ma a tutto c’è un limite

La Roma trova il pareggio in pieno recupero e toglie la vittoria al Napoli che avrebbe messo maggiore distanza con l’Inter. Al termine dell’incontro i tifosi si sono scatenati sui social contro Mazzocchi, reo di aver intralciato Di Lorenzo e aver causato il gol.

Le critiche più forti però sono per il presidente De Laurentiis

Mazzocchi che marca Di Lorenzo e regala il gol del pareggio

Grande De Laurentiis che con 70 milioni in tasca fa giocare lo scudetto a Conte con Mazzocchi e Raspadori

Pareggio giusto, a mio modesto avviso. Bene il Napoli nel primo tempo, ma nel secondo la Roma ha cambiato la partita con le sostituzioni. Conte ha messo Mazzocchi per cambiare modulo… sta facendo i miracoli, ma a tutto c’è un limite. La società ragioni.

Puniti, giustamente, nel recupero i due tecnici che sostituiscono Leao con Gabbia e Neres con Mazzocchi.

Il Dio del Calcio ogni tanto si palesa, spiace.

