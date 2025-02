C’è disaccordo sul club, Fc Dallas o Atlanta United. Quest’ultimo gli ha offerto un contratto fino a dicembre 2026.

Il terzino ex Napoli Mario Rui, ora svincolato, starebbe trattando con due club di Mls, campionato statunitense, per trovare una nuova squadra con cui allenarsi e giocare.

Mario Rui vicino ad approdare in Mls

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano:

L’Fc Dallas si avvicina a Mario Rui, poiché l’ex terzino sinistro del Napoli è ora disponibile da svincolato. Il contratto è stato rescisso consensualmente qualche settimana fa e la Mls lo ha contattato.

🚨🇺🇸 Excl: MLS side FC Dallas approach Mario Rui as former Napoli left back is now available as free agent. Contract mutually terminated weeks ago and MLS side made contact for Rui. pic.twitter.com/OM1GaZo5Iq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 5, 2025

Il giornalista Nicolò Schira scrive invece che:

Mario Rui si sta avvicinando all’Atlanta United da svincolato. Offerto un contratto fino a dicembre 2026 al terzino sinistro portoghese.

#MarioRui is getting closer to #AtlantaUnited as a free agent. Offered a contract until December 2026 to the portuguese left fullback. #transfers #MLS #ATLUTD — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 6, 2025

Era davvero fuori dal progetto di Conte?

«È vero. Ma anche il giocatore ha sempre detto che non voleva rimanere a Napoli e ho dovuto fare spesso opera di ricucitura tra le parti perché in sette anni c’era qualche allenatore che non lo voleva così come a tratti i dirigenti e il presidente. Dovevo sempre fare da cuscinetto e mettere a posto la situazione per farlo rimanere al Napoli. Al 50% è stata una scelta sua. Se avesse avuto la volontà di rimanere Conte lo avrebbe valutato. Se Mario Rui è stato sette anni a Napoli deve ringraziare il mio lavoro. Ogni anno mi chiedeva di andare via. E se come dici stai bene come a casa, di certo non chiedi di trovare un’altra soluzione. Ci tengo in ogni caso a sottolineare come in tutta la sua permanenza a Napoli il sottoscritto lo ha sempre difeso, anche pubblicamente, da tutti gli attacchi che periodicamente subiva e ne vado orgoglioso di averlo fatto visti i risultati a cui Mario Rui ed il Napoli sono arrivati».

