Il Telegraph scrive che lo striscione “smettila di piangere” per il Pallone d’Oro gli si è ritorto contro. Vinicius ha devastato la difesa del City

Ma quanto sono scemi i tifosi del City che sfottono Vinicius? Alla fine hanno pianto loro

Oliver Brown va dritto al punto, è proprio l’attacco del pezzo: “Se hai intenzione di srotolare uno striscione che prende in giro uno dei migliori giocatori di calcio del pianeta con qualche testo degli Oasis scelto abilmente, faresti meglio ad essere estremamente sicuro di avere l’ultima parola“. Invece, “alla fine, lo striscione e i cori dei tifosi del Manchester City che prendevano in giro Vinicius Junior per il Pallone d’Oro dato a Rodri – “Smettila di piangere a dirotto”, cantavano – ha semplicemente evidenziato la follia dell’arroganza”. Perché, è cronaca, Vinicius ha devastato il City.

Insomma, l’editorialista del Telegraph dice in sostanza: siete scemi?

“90 minuti dopo, l’oggetto della loro derisione è diventato l’orchestratore del loro crepacuore, usando il suo ritmo elettrizzante per rubare la palla a Rico Lewis e metterla su un piatto d’argento per Jude Bellingham per concludere”.

Man City fans have a message for Vinicius Jr. pic.twitter.com/omHHyjUewI — Troll Football (@TrollFootball) February 11, 2025

Vinicius: «quello striscione mi ha motivato ancora di più»

I tifosi “hanno preso di mira il brillante brasiliano del Real Madrid, rafforzando solo la sua determinazione a dare il tocco finale. Anche Carlo Ancelotti ha riconosciuto, con ironica soddisfazione, che la trovata gli si è ritorta contro. “È stata una grande fonte di motivazione per lui”, ha detto”.

“Come qualcuno nella tifoseria del City abbia calcolato che lo striscione sarebbe stata una mossa saggia, date le loro fragilità in questa stagione, è un mistero. Forse, con il loro dominio di un tempo ormai spazzato via, desideravano semplicemente un motivo per esultare”.

“Ho visto lo striscione dei tifosi del City e mi ha motivato ancora di più”, ha detto poi Vinicius.

