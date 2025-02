Il cambio magico di Ancelotti e il gol di Mbappé col tiro sbagliato: il Real Madrid non si arrende mai

Sotto 2-1, fa entrare Brahim al posto di Rodrygo e dopo due minuti Brahim segna. Il 2-3 di Bellingham nel recupero. Doppietta di Haaland

Il cambio magico di Ancelotti e il gol di Mbappé col tiro sbagliati: il Real Madrid non si arrende mai

Avercene di partite come Manchester City-Real Madrid. Meno male che le squadre non vivono il loro momento migliore. È stata una partita spettacolare, a tratti esaltante. Con un finale thrilling: il Madrid che non si arrende mai: all’85esimo perdeva 2-1 e ha finito col vincere 3-2. Non in maniera immeritata, anzi. Aveva sprecato tanto la squadra di Ancelotti, soprattutto nel secondo tempo. E sembrava essere stata punita dal rigore procurato da Foden (fallo stupido di Ceballos che poi è uscito disperato) e trasformato da Haaland per il 2-1. Quando tutto sembrava compromesso, ecco il colpo di genio di Ancelotti: fuori Rodrygo e dentro Brahim Diaz. Forse non passano neanche due minuti e Brahim segna il gol del 2-2. Il Real non si ferma e nel recupero Bellingham segna il terzo correggendo in rete un tiro di Vinicius che ancora una volta ha confermato di essere un calciatore strepitoso.

Il primo tempo era cominciato con due gol mangiati dal Real Madrid (uno Mendy e l’altro Mbappé) che poi subiva la rete di Haaland. Il gol dell’1-1 arriva nella ripresa ed è rocambolesco: Mbappé sbaglia il tiro, colpisce di tibia e segna. Come nei tornei scolastici. Mbappé come noi. Tranne che per il conto in banca.

Non è finita. La qualificazione si giocherà al Bernabeu mercoledì prossimo.

