Luis Enrique: «Inizio timido di Kvaratskhelia? Non abbiamo fretta, è qui per un progetto a lungo termine»

La conferenza stampa di Luis Enrique, allenatore del Psg, alla vigilia della partita contro il Monaco valida per la 21esima giornata di Ligue 1.

Luis Enrique: «Un nuovo giocatore deve adattarsi»

Luis Enrique sugli inizi timidi di Kvaratskhelia:

«Un nuovo giocatore deve adattarsi. Quando sarà pronto? Non lo so. Non abbiamo fretta, è qui per un progetto a lungo termine».

Su Dembélé come leader dice:

«Lo conosco dal Barcellona, ​​non personalmente, ma conoscevo i suoi riferimenti lì. Ousmane è un ragazzo molto aperto. È legato a tutti i suoi compagni di squadra. In questo momento, è in una serie assolutamente spettacolare. Le sue statistiche sono esplose rispetto all’inizio della sua carriera, questo è ovvio. L’idea con Ousmane è di non porci limiti. Deve essere importante per la squadra, non solo segnare gol, questa è la chiave. Per segnare un gol, qualcuno deve darti un assist. Quello che stiamo cercando con Ousmane è che continui a essere un giocatore importante per la squadra. Che continui a essere un giocatore determinante, con assist e sforzi difensivi, come fa già. E diventare un leader della squadra non significa solo segnare gol. Essere un leader è qualcosa di diverso. Credo che Ousmane, molto chiaramente, possa diventare uno dei leader di la squadra».

La gestione della rosa:

«È un gioco di Tetris. Puoi pianificare le cose in anticipo, ma poi hai giocatori che sono malati, infortunati o sospesi. Devi tenerlo aperto. Devi gestire il tempo di gioco dei giocatori, ma sarà un po’ difficile».

“I record non sono un obiettivo” per Luis Enrique

«Ciò che conta è vincere titoli. Se arrivano con dei record, è meraviglioso, ma non è questo l’obiettivo».

Un commento su questo periodo senza Mbappé:

«Sono stato molto coraggioso la scorsa stagione quando vi ho detto che avremmo avuto una squadra migliore in attacco e difesa. Penso ancora che siamo migliori in attacco e difesa, i numeri sono lì per dirlo. I giocatori l’hanno presa come una sfida. Certo, ci sarebbe piaciuto tenere Kylian, perché tutti amavano Kyky, ma la squadra sta rispondendo molto positivamente, a un livello spettacolare. Vi ho detto che piuttosto che avere un giocatore che segna 40 gol, volevo giocatori che segnassero tutti molto. Questo è il nostro obiettivo, continuare a migliorare. Di fronte a una situazione che non volevamo ma che è accaduta, la maturità della squadra è molto buona».

Luis Enrique sui parigini che corrono più di prima

«Non ho bisogno di vedere i numeri per sapere quanti chilometri corrono i giocatori. Lo vedo attraverso le possibilità e il ritmo del gioco. In termini di numero di sprint, siamo tra le migliori squadre in Europa. Mi piace il talento individuale dei giocatori, ma guardiamo anche alle loro capacità fisiche per essere in grado di giocare ogni tre giorni».

Sugli allenamenti:

«La competizione ti mantiene in forma. È il più grande stimolo che puoi avere. Le sessioni di allenamento sono adattate prima e dopo le partite, sfruttiamo i video. Non mettiamo carichi eccessivi sui giocatori in allenamento».

L’allenatore spera che questo momento positivo continui:

«Da quando siamo tornati dopo Natale, la squadra è in una buona dinamica. Era ora, le cose dovevano cambiare. Avevamo giocato partite di altissimo livello in Champions League ma senza efficienza. Ora, siamo in un buon momento, che stiamo cercando di far durare. La squadra è pronta a superare tutti i momenti, buoni o cattivi».

Luis Enrique preferisce evitare Brest nella Coppa di Francia

«Ogni volta mi mettono davvero a dura prova”, sorride l’allenatore parigino».

Contro il Monaco una partita “complicata”:

«Il Monaco ha fatto molti progressi senza palla. Sono molto intensi. Sono una squadra ben costruita che occupa bene il campo. Non hanno creato problemi nelle nostre ultime due partite. Sono un concorrente diretto in Ligue 1. Sarà un’altra partita difficile domani, questo è sicuro».

