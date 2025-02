Se Kvaratskhelia è questo, è difficile che Luis Enrique stravolga le sue gerarchie per lui (Le Parisien)

“«È piuttosto imprevedibile, molto forte nell’uno contro uno», aveva detto Giroud. Martedì sera, contro Le Mans, non si è visto”

Khvicha Kvaratskhelia è per ora sempre partito titolare nelle gerarchie di Luis Enrique, che gli ha preferito in due occasioni anche Barcola (uno dei migliori giocatori della stagione del Psg). Il georgiano però, trasferitosi dal Napoli a titolo definitivo per 75 milioni di euro, non sta ancora impennando quanto a qualità delle sue prestazioni (anzi, contro il Brest ha sbagliato un gol abbastanza clamoroso ndr). Ne parla il quotidiano Le Parisien, facendo subito capire a lui e al suo entourage che pure a Parigi la stampa e l’ambiente non ti lascino così tanto tempo per esprimerti.

Bisognerà ancora attendere prima di vedere Kvaratskhelia andare in gol (Le Parisien)

Di seguito quanto scrive il quotidiano parigino:

“Bisognerà aspettare ancora un po’ prima di vedere Khvicha Kvaratskhelia festeggiare un gol con la maglia del Paris Saint-Germain. Partito per la terza volta da Luis Enrique questo martedì sera, in occasione dell’ottava finale della Coppa di Francia dei parigini contro Le Mans, il numero 7 è rimasto in silenzio, non certo aiutato dai compagni di squadra rimasti apatici per troppo tempo. Il suo debutto al Parco dei Principi, dopo quasi un mese senza giocare, era stato rassicurante. Presentato al pubblico parigino poco prima della partita di Ligue 1 contro il Reims del 25 gennaio, il nazionale georgiano, ceduto per 70 milioni di euro, ha fornito un assist a Ousmane Dembélé. […]

Con questa nuova timida prestazione, è difficile immaginare che Luis Enrique stravolga la sua gerarchia per “Kvara”, dato che i leader dell’attacco parigino hanno dimostrato di essere in buona forma nelle ultime settimane. Ousmane Dembélé, autore di due triplette nelle due partite precedenti e rimasto al caldo nel suo piumino martedì sera, si è reso indispensabile.

Dopo essere stato per un po’ appesantito e aver iniziato a perdere colpi a fine anno, Bradley Barcola ha ritrovato la sua efficacia dopo la vittoria dei parigini a Bollaert (1-2) a metà gennaio e si è distinto nelle due partite di Champions League contro il Manchester City e poi contro lo Stoccarda. Martedì sera, appena tre minuti dopo il suo ingresso in campo, ha segnato di nuovo. In precedenza, Désiré Doué, 19 anni, altro giocatore in forma della squadra, aveva permesso ai parigini di aprire le marcature.

«È piuttosto imprevedibile, molto forte nell’uno contro uno», ci ha detto Olivier Giroud a proposito di Kvaratskhelia. Martedì sera, contro Le Mans, non è (ancora) questa l’immagine che ne è emersa. Acquistato per 70 milioni di euro, bonus esclusi, il georgiano tarda a dimostrare il suo valore. Ma tutti nel club sanno che ci vorranno diverse settimane prima che lui si adatti alle esigenze tattiche di Luis Enrique.»

