Lucca si scusa citando Lucio Corsi: “Volevo essere un duro, però, da solo, non sono nessuno”

L’attaccante dell’Udinese era stato punito dopo aver litigato con i compagni di squadra per tirare un rigore contro il Lecce, che aveva però segnato

Dopo la sfida tra l’Udinese e il Lecce si è aperto un vero e proprio caso Lucca. L’Udinese ha un rigore. Il rigorista è Thauvin. Lucca però si impossessa del pallone. Litiga con i compagni. Resiste, lo batte e lo segna. Ma subito dopo – siamo al 36esimo del primo tempo – l’attaccante viene sostituito. Runjaic non è Gasperini: non lo critica dopo, lo leva dal campo e in tv dice «non mi piace chi non rispetta le regole»

Lorenzo Lucca ha scritto oggi un post Instagram in cui ha in qualche modo risposto sull’accaduto

“Volevo essere un duro, però, da solo, non sono nessuno”

La citazione è sua, ma il primo riferimento è alla canzone di Lucio Corsi, secondo posto al Festival di Sanremo e prossimo protagonista all’Eurovision dopo l’annuncio del vincitore Olly, tifosissimo della Sampdoria, che ha appena ufficializzato la sua scelta di rinunciare al famoso contest europeo.

