Lotito prende ispirazione dal Real sugli arbitri: «Quello che succede da anni è sotto gli occhi di tutti» (Messaggero)

Polemiche sul presunto fuorigioco di De Vrij al gol di Arnautovic in Coppa Italia. “Anche a livello Uefa la situazione non è migliore”

Sui media si alza il polverone per il gol di Arnautovic in Coppa Italia contro la Lazio. A sollevare la questione è l’ex arbitro Graziano Cesari che nel post partita evidenzia una posizione di fuorigioco al momento del tiro dell’attaccante. «Chiffi (Var, ndr) deve chiamare il direttore di gara e fargli rivedere le immagini, anche per confermare il tutto», dice Cesari. L’Aia invece conferma la bontà del gol poiché, secondo il designatore Rocchi, «Mandas non sarebbe mai potuto arrivare a parare il tiro, anche se lo avesse visto partire, e in più la posizione di De Vrij è troppo lontana dal portiere e dal pallone per essere valutata come fuorigioco attivo». Lotito ha preferito non commentare, o quasi.

Oggi il Messaggero nota come la Lazio sia spesso vittima di “non-interventi” Var, a ragione o a torto. E anche la società non sembra voler alzare i toni, anche perché, «quando abbiamo alzato la voce, è andata peggio. Trovano sempre una giustificazione a tutto», dicono da Formello.

Lotito non commenta il gol di Arnautovic di Coppa Italia

Il quotidiano riporta anche le parole di Lotito:

“Il problema è che nessuno fa un approfondimento in più (dati alla mano) quando c’è di mezzo la Lazio. Un caso? «Non

commento – ribadisce Lotito, dopo lo sfortunato ritorno in trasferta a San Siro – ma quello che succede da anni è sotto gli occhi di tutti, anche se qualcuno fa finta di non vederlo. Zampolli (uomo del business italiano di Trump, ndr) al mio fianco? È un mio amico. Io ne ho tanti, anche se mi attribuiscono solo nemici per andarmi contro»”.

Quelle di Lotito ricordano le parole usate dal Real Madrid nello scontro con gli arbitri. E certo il Messaggero non fa nulla per evitare polemiche:

“Anche a livello Uefa la situazione non è migliore (vedi l’arbitraggio col Ludogorets) e non certo svincolata – considerati le sinergie ai vertici – dal calcio nostrano“.

