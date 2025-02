Conte: «I ragazzi hanno sempre voglia di andare oltre l’ostacolo, altrimenti non avremmo questa classifica. Fidatevi»

«Abbiamo dimostrato che non vogliamo mollare. Dev’esserci rammarico ma non posso non essere soddisfatto della prestazione»

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa dopo il pareggio contro la Lazio

Conte in conferenza

«Non posso non essere soddisfatto della prestazione. Sapevamo il tipo di squadre che è la Lazio. La prestazione è stata buonissima. C’è il rammarico perché nel giro di 15 giorni al 90esimo all’Olimpico abbiamo lasciato quattro punti. Questa partita è un po’ diversa. Il pareggio ha un peso già specifico diverso, abbiamo dimostrato che non si vuole mollare a prescindere dalla situazione, dagli inconvenienti che stiamo incontrando nel presente oltre a quelli del passato. Questi ragazzi hanno sempre voglia di andare oltre l’ostacolo altrimenti non avremmo questa classifica, fidatevi, con tutto il bene. È una classifica straordinaria per quello che stiamo facendo. Va dato merito a questi ragazzi di quello che stanno facendo. Oggi abbiamo giocato col quarto modulo della stagione, essere costretti a cambiare la quarta volta in 7-8 mesi per tante vicissitudini, significa grande lavoro e disponibilità di questi ragazzi. Saremo stati duri da battere, l’avevo detto. All’andata ci avevano battuto Atalanta e Lazio, abbiamo vinto in casa dell’Atalanta stavamo vincendo in quella della Lazio. Si sono fatti passi avanti da tutti i punti di vista. Deve esserci rammarico, un po’ di delusione. Dobbiamo capire che c’è differenza tra vincere e pareggiare ma complimenti ai ragazzi. Andiamo avanti a testa alta. Sempre con la maglia sudata».

Raspadori.

«Complimenti a Jack come glieli ho fatto anche in passato. Jack come gli altri hanno contribuito in maniera importante alla somma di tutti questi punti. ragazzo serie, applicato. Quando ho avuto la possibilità per emergenza, perché per emergenza ho dovuto cambiare modulo. Col 4-3-3 siamo andati primi in classifica. Oggi ho dovuto cambiare per esaltare le caratteristiche dei giocatori. L’allenatore bravo deve essere un sarto, gli ho fatto fare quello che fa benissimo, raccordo, seconda punta. Abbiamo sopperito all’uno contro uno sugli sterni andando più per vie centrali».

Interpretazione del sistema di gioco.

«Il sistema di gioco ci devi lavorar, come per tutte le cose hai bisogno di tempo per vedere miglioramenti. Notizie di Neres, Olivera, Spinazzola, ci creano problemi col vecchio modulo. Buongiorno non giocava da due mesi e mezzo. Abbiamo concetti di base, cerchiamo di sfruttarli. I centrocampisti sono sempre in tre. Non ho modificato la parte importante, i tre centrocampisti. Anche con Jack abbiamo cercato di costruire un nuovo sistema, poi speriamo che piano piano rientrano dagli infortuni. Qualsiasi cosa faremo la faremo per il bene della squadra. Oggi hp dovuto sacrificare Politano per il bene della squadra. Alla fine Mazzocchi mi ha chiesto il cambio al 72esimo, l’ho tenuto fino all’80esimo, ho dovuto trovare un’altra situazione in corsa e non è mai facile. Complimenti a Rafa Marin ragazzo serio che si allena, ha avuto la soddisfazione di esordire. Se posso dare spazio sono contento, a volte per merito a volte per necessità».

ilnapolista © riproduzione riservata