La Juventus pensa a Conte ma teme che De Laurentiis non lo lasci andare all’eterna rivale (Tuttosport)

Corsera: dentro la Juventus c’è chi ha ripensato all’idea che già aveva in mente un anno fa, di questi tempi, ovvero riprendersi Antonio Conte

Thiago Motta sembra in bilico alla Juventus per la prossima stagione, dati i deludenti risultati di quest’anno. E nella lista dei bianconeri ci sono quattro nomi in pole per sostituirlo, tra cui l’ex Conte, sotto contratto col Napoli. Lo scenario, quindi, appare complicato.

La Juventus pensa a Conte per sostituire Motta a fine stagione

Tuttosport scrive:

Saranno decisive le prossime partite per comprendere come si orienterà la dirigenza bianconera per quanto concerne la panchina della stagione 2025/26. In caso di fallimento di Motta, al momento, volendo andare sul sicuro, ovvero un allenatore che conosce il calcio italiano, nel panorama dei tecnici spiccano quattro profili. In ordine sparso: Gasperini, Mancini, Conte e Tudor. Il tecnico del Napoli, qualora venissero meno i presupposti per proseguire sotto il Vesuvio per scudetti sfumati o vedute differenti sul mercato, pare arduo immaginare che De Laurentiis possa lasciarlo libero di andare all’odiata nemica.

Il Corriere della Sera aggiunge in merito al futuro dell’italo-brasiliano:

Ogni sfida pare per Motta la quinta di Beethoven, il destino che bussa alla porta. La posizione del tecnico sarà sub judice fino al gong della stagione, pure finendo tra le prime quattro: dentro la società, infatti, c’è chi ha ripensato all’idea che già aveva in mente un anno fa, di questi tempi, ovvero riprendersi Antonio Conte. Va da sé, al momento, nulla di più che un pensiero. Per altri, al contrario, sarebbe una sciagura far fuori Thiago dopo appena una stagione, nonostante gli investimenti sul mercato stiano dando meno risultati del previsto: la prospettiva è quella di un progetto da sviluppare in due-tre anni, mica istantaneo.

