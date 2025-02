Sabatini: «Conte ha ricevuto messaggi da Giuntoli per sostituire Thiago Motta alla Juventus»

Sul suo canale YouTube: «La prossima stagione non ci sarà Thiago Motta. E’ stato contattato anche Gasperini. Rappresenterebbe un ritorno della società al Dna bianconero»

Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato sul suo canale YouTube del prossimo allenatore della Juventus. In lista c’è anche Antonio Conte.

Sabatini: «Conte ha ricevuto messaggi da Giuntoli per sostituire Motta alla Juventus»

«Thiago Motta andrà via a fine stagione. Giuntoli ha avuto modo di sondare l’eventuale disponibilità di Gasperini. Giuntoli e il suo staff hanno mandato dei messaggi anche ad Antonio Conte. Se la Juventus dovesse qualificarsi in Champions, la guida della squadra dovrebbe essere affidata a Gasperini o Conte. Per entrambi rappresenterebbe un ritorno alla casa madre, un pizzico di Dna bianconero. La Juventus sa che per immagine e comunicazione non può più andar avanti con Motta. L’allenatore lo sceglierà Giuntoli per i suoi pieni poteri, al Napoli aveva scelto solamente Gattuso».

«In due settimane, la Juve ha fatto due figuracce una peggio dell’altra: quella col Psv è ancora ancora comprensibile, ma quella di ieri no. E il punto principale è che alla Juventus, il più grande club italiano, si sono permessi di dare le chiavi della squadra in mano ad un allenatore di prospettiva che è liberissimo di sbagliare crescendo all’interno della Juve. Questo non è ammissibile. Dopo le frasi di ieri mi sarei aspettato, come fece il grande Lippi, che Motta dicesse “Ragazzi scusate, ma questa cosa non fa per me”. Qui si è voluto stravolgere tutto perché hanno permesso a Giuntoli (che a Napoli ha fatto benissimo, ma in 9 anni) di prendere le chiavi della Juve e far quello che voleva. L’anno scorso ha ricordato una cosa fondamentale: quando Allegri si sta giocando uno scudetto con una squadra tre volte superiore ad ora, aveva bisogno di 2/3 giocatori di qualità, gli hanno preso Djalo e Alcaraz che oggi non sappiamo neanche che mestiere facciano. Perché l’ha fatto? Perché se Allegri per sbaglio avesse centrato lo scudetto, Giuntoli non poteva più cacciarlo e questo spiega il famoso gesto di stizza a fine anno».

