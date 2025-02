Kvaratskhelia al Psg non ha avuto lo stesso impatto di Napoli (L’Equipe)

Giocherà in Champions? Con Luis Enrique non è detto che sia titolare fisso. Il tecnico al momento non gli mette fretta. Ma il georgiano deve ritrovarsi.

Quando Khvicha Kvaratskhelia è arrivato al Psg, sapeva che non avrebbe avuto “vita facile” come a Napoli, data la vasta concorrenza nel suo ruolo. Domani in Champions contro il Brest, è in dubbio la sua titolarità, nonostante il gol segnato in Ligue 1 contro il Monaco venerdì.

Kvaratskhelia al Psg non ha più la titolarità assicurata come a Napoli

L’Equipe scrive sul georgiano:

Khvitcha Kvaratskhelia sarà titolare contro il Brest in Champions League? Porsi il quesito significa sottolineare che la risposta non è ovvia; le prime prestazioni col Psg non gli assicurano il posto in squadra. Kvara non ha avuto lo stesso debutto in Francia di quando è arrivato a Napoli nel 2022; all’epoca, con tre gol e un assist in due partite, era stato eletto mvp di agosto in Serie A. Stavolta, è arrivato a Parigi non giocando dal 29 dicembre, escluso dal suo club per “affaticamento muscolare”.

Nelle prime presenze col Psg non era al 100%, ma l’idea era accelerare il suo percorso di integrazione, senza dare priorità al rendimento delle prestazioni. Luis Enrique non gli mette pressione, per il momento, e gli sta dando tempo di adattarsi alla squadra, perché lo vede come un rinforzo a lungo raggio. Da parte sua, Kvara si è mostrato accondiscendente, sa dove si trova ora e che non sarà facile per lui imporsi nelle gerarchie. Deve ancora trovare la forma fisica migliore, una buona connessione con i suoi nuovi compagni e la miglior posizione in campo per lui.

