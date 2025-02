Nel primo tempo contro il Monaco Kvaratskhelia ha mostrato tutti i suoi limiti quando si tratta di fare la differenza (l’Equipe)

Luis Enrique ha iniziato con Kvara a sinistra, Dembele al centro e Barcola a destra e gli xGoal erano 0,33. Un primo tempo piuttosto monotono il suo

Non è oro tutto quel che luccica. O almeno questo fa capire l’Equipe parlando di Psg-Monaco. La squadra di Luis Enrique ha vinto 4-1 e ha festeggiato anche il primo gol di Kvaratskhelia. Ma nel primo tempo le squadre erano bloccate sull’1-1 e i tre là davanti, Kvara a sinistra, Dembele al centro e Barcola a destra, non sono riusciti a trovare il pertugio giusto.

Con Kvaratskhelia a sinistra il Psg non fa paura

“Uno sguardo ai gol attesi ci ha permesso di confermare l’impressione visiva: 0,33 xG per la squadra di casa, 0,66 per gli ospiti“, scrive l’Equipe relativamente al primo tempo.

“Colpa della cattiva distribuzione dei ruoli da parte del Psg? Per iniziare la partita, Luis Enrique aveva scelto di schierare Khvitcha Kvaratskhelia sulla sinistra, nella sua posizione preferita, Ousmane Dembélé al centro, dove segna i gol, e Bradley Barcola sulla destra. Un’opzione che ha permesso di mettere in luce almeno due cose: i limiti attuali di “Kvara”, ancora un po’ stretti quando si tratta di fare la differenza attraverso velocità e/o potenza; la preferenza dell’ex giocatore del Lione per… l’ala sinistra. Poco dopo il 20° minuto, quando l’allenatore del Psg ha deciso di riorganizzare il suo trio, la sua squadra era a soli 0,07 xG“.

Durante la partita Luis Enrique ha provato a mischiare le carte. “Con Kvaratskhelia spostato sulla fascia destra e Barcola rimesso nella sua corsia preferita”. Qualcosa iniziava a muoversi ma “il georgiano, da parte sua, ha vissuto la partita in modo piuttosto monotono, fatta eccezione per un delizioso passaggio di Désiré Doué (45°) che avrebbe meritato di essere trasformato in un assist decisivo“.

Alla fine lo spagnolo in panchina trova la quadra giusta. Kvara al centro e i francesi ai lati. “Luis Enrique deve aver pensato che in questo modo i ruoli fossero distribuiti molto meglio”. Tant’è che nel post partita conferma che deve ancora trovare la migliore posizione in campo per Kvara. La nota positiva è comunque questa sua “versatilità”.

ilnapolista © riproduzione riservata