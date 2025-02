Inter, frattura alla testa della falange prossimale del pollice della mano destra per Sommer: salterà il Napoli

Inzaghi perde il suo portiere titolare per 3/4 settimane. Al Maradona ci sarà il secondo portiere Martinez, una sola presenza in stagione in Coppa Italia

L’Inter quasi sicuramente si presenterà il 2 marzo al Maradona orfano del suo portiere titolare. La società neroazzurra ha infatti comunicato un duro infortunio per Yann Sommer, Inzaghi dovrà affidarsi al secondo portiere Martinez. Per lui una sola presenza in stagione in Coppa Italia.

A causa di questo infortunio il portiere svizzero classe ’88 starà fuori almeno per 3-4 settimane. In questo caso, Sommer salterebbe diverse gare tra cui quella con il Genoa questo sabato, la Lazio in Coppa Italia, il Napoli, l’andata degli ottavi di finale di Champions League, la gara contro il Monza (weekend 8/9 marzo), il ritorno degli ottavi di Champions League e la gara contro l’Atalanta.

Sommer infortunato, il comunicato dell’Inter

Il comunicato dell’Inter:

Yann Sommer si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali. Gli accertamenti presso l’Istituto Humanitas di Rozzano hanno evidenziato una frattura della testa della falange prossimale del pollice della mano destra. Nei prossimi giorni sarà deciso il tipo di terapia da seguire.

Libero scrive della sconfitta dell’Inter per 1-0 in casa della Juventus. Scrive Federico Strumolo:

L’Inter manca il sorpasso sul Napoli. Un 1-0 in favore della Juventus nel derby d’Italia, che rappresenta un prezioso assist per la formazione di Conte, che nonostante il pareggio di sabato contro la Lazio, peraltro con un successo all’Olimpico sfumato solamente nel finale, aumenta il suo vantaggio in classifica sui nerazzurri, ora lontani due lunghezze dalla vetta. Certo, per lo Scudetto la strada è ancora lunga, ma la sensazione è che la squadra di Inzaghi avrebbe potuto dare una sterzata importante in caso di vittoria. Invece, la gara dell’Allianz Stadium conferma le incertezze interiste nelle grandi serate: contro la Juventus sono arrivati solamente due pareggi, nei derby contro il Milan solo un pari e una sconfitta (oltre al pesantissimo ko in Supercoppa), con il Napoli c’è l’1-1 dell’andata (in attesa del ritorno al Maradona).

L’Inter deve imparare a farsi bastare meno anche in campionato, non solo in Champions. Iniziano a essere tanti gli scontri diretti in cui i campioni in carica non raccolgono i tre punti. Così la vittoria al Maradona diventa obbligatoria, il minimo sindacale per pensare di vincere il campionato.

ilnapolista © riproduzione riservata