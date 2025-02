Arriva la conferma le incertezze interiste nelle grandi serate: mai una vittoria contro Juventus, Milan e Napoli

Ora l’Inter deve vincere a Napoli, è il minimo sindacale per lo scudetto (Libero)

Libero scrive della sconfitta dell’Inter per 1-0 in casa della Juventus.

Scrive Federico Strumolo:

L’Inter manca il sorpasso sul Napoli. Un 1-0 in favore della Juventus nel derby d’Italia, che rappresenta un prezioso assist per la formazione di Conte, che nonostante il pareggio di sabato contro la Lazio, peraltro con un successo all’Olimpico sfumato solamente nel finale, aumenta il suo vantaggio in classifica sui nerazzurri, ora lontani due lunghezze dalla vetta. Certo, per lo Scudetto la strada è ancora lunga, ma la sensazione è che la squadra di Inzaghi avrebbe potuto dare una sterzata importante in caso di vittoria. Invece, la gara dell’Allianz Stadium conferma le incertezze interiste nelle grandi serate: contro la Juventus sono arrivati solamente due pareggi, nei derby contro il Milan solo un pari e una sconfitta (oltre al pesantissimo ko in Supercoppa), con il Napoli c’è l’1-1 dell’andata (in attesa del ritorno al Maradona).

L’Inter deve imparare a farsi bastare meno anche in campionato, non solo in Champions. Iniziano a essere tanti gli scontri diretti in cui i campioni in carica non raccolgono i tre punti. Così la vittoria al Maradona diventa obbligatoria, il minimo sindacale per pensare di vincere il campionato.

La Gazzetta domenica scriveva: “L’Inter gioca con la freccia che lampeggia”. Si è rotta la freccia

Il terzo pareggio consecutivo del Napoli, sempre rimontato, permette all’Inter di giocare stasera con la freccia che lampeggia: se vince, passa intesta a +1 e a + 6 sull’Atalanta, fermata dal Cagliari. A due turni dallo scontro diretto del Maradona.

Anche alla Gazzetta però avevano uno strano sentore:

Dei due incroci di campionato con il Milan e di quelli casalinghi con Napoli e Juve, l’Inter non ne ha vinto uno. Nel torneo scorso i nerazzurri vinsero tutti gli scontri diretti, tranne quello con la Juve a Torino, finito in parità. Inzaghi vuole espugnare lo Stadium per lanciare la volata scudetto e per fare la prova del fuoco, in una tana calda, per poi calare al Maradona tra un paio di settimane. Il più grande spettacolo dopo Sanremo, canterebbe Jovanotti. Godiamocelo e in bocca al lupo all’arbitro.

