Il Var a cosa serve se non aiuta ad annullare un gol di fronte a un errore evidente? (Repubblica)

L’Inter ieri sera ha battuto la Fiorentina per 2-1. Il primo gol è nato da un calcio d’angolo che non c’era. Bastoni ha calciato il pallone quando la sfera era già abbondantemente oltre la linea di fondo. Nessuno se n’è accorto e dal corner è nato il primo gol.

Scrive Repubblica:

Bastoni calcia un pallone uscito di una spanna. Il guardalinee, lontano, non lo vede attraverso la porta. L’arbitro concede corner all’Inter e convalida l’autogol di Pongracic che ne deriva. Eccolo, l’ennesimo disastro arbitrale della stagione, che regala ai tifosi un fotogramma su cui arrabbiarsi e costringe chi fa le regole del calcio a porsi domande. Che senso hanno gli assistenti nell’era del video? E cosa ce ne facciamo del Var, se non aiuta ad annullare un gol di fronte a un errore evidente, non potendo intervenire perché commesso nell’azione precedente? Di questo si parla e si parlerà, molto più che di un’Inter furiosa, capace di trasformare in rabbia il 3-0 subito al Franchi, e di vincere quattro giorni dopo contro gli stessi avversari, in un ribaltamento di trama da romanzo cavalleresco. Ora il Napoli è a un punto soltanto.

«Per me Gatti è in dinamica». «Ma con la mano gli toglie il pallone». Così il Var Guida ha negato il rigore al Como

Volete sapere com’è ridotto il calcio italiano? Ecco, basta leggere la trascrizione del dibattito tra il Var e l’assistente Var durante Como-Juventus per il fallo di mani di Gatti. L’arbitro era Abisso. Ha deciso il Var che non era rigore.

Guida (VAR) – Aspetta un attimo, aspetta solo un attimo, check in corso, check in corso, check in corso…

Maggioni (Avar) – La tocca, lo vedi? Questa è il program la stessa tua

Assistente dell’arbitro (dal campo) – Si va sulla dinamica mi sa, eh?

Guida – E’ in dinamica…

Maggioni – Poi va in marcatura

Guida – Si ma per me è in dinamica… dammene un’altra: per me è in dinamica

Maggioni – Gli toglie il controllo però, Marco, lui la può stoppare

Guida – No, per me non è rigore… fammela rivedere

Maggioni – Guarda che gli toglie il pallone, lui la può stoppare ma il controllo glielo toglie. Con il braccio la tocca prima che vada in marcatura

Guida – Ma è in appoggio

Maggioni – Dopo. Vedi che gliela toglie, comunque gli toglie il controllo…

Guida – Check completato

Maggioni – Per me no

Guida – Va bene

Come segnala il Corriere dello Sport, tra Var e Avar di Como-Juventus c’è stato disaccordo sul fallo di mano di Gatti. L’audio mandato in onda ieri sera durante la trasmissione Open Var ha palesato questo piccolo dibattito. C’è da dire che, coerentemente con quanto affermato dai vertici arbitrali, è l’arbitro ad avere l’ultima parola, il Var è un supporto. È infatti l’arbitro Abisso a decidere che non si tratti di fallo di mano. Ma a Lissone non c’è accordo tra Var, Guida, e l’Avar Maggioni che non può far altro che far notare i suoi dubbi.

