Il Telegraph ha scoperto chi è l’allenatore “che non ha idea di cos’è il calcio” secondo Ronaldo: ten Hag

Tra gli indiziati anche Sarri e Benitez. Ma “l’indice di ignoranza” del tecnico olandese è imbattibile: “L’ha panchinato mettendo titolare Antony”

Cristiano Ronaldo compie 40 anni “e festeggerà come solo lui sa fare”. Il Telegraph lo sfotte: “Una grande serata a Riyadh: chiudete a chiave la vostra acqua minerale. Forse ci saranno anche degli sfizi; 40 trazioni alla sbarra per il compleanno? Meno delle solite 400”.

Ma “naturalmente l’hobby preferito di Ronaldo è blastare i suoi nemici”. L’ha fatto nell’intervista a La Sexta in cui modestamente ammette di essere “il migliore della storia”. Ha parlato dei suoi allenatori. Ha detto: “Non ho un allenatore preferito. Ho imparato da tutti. Ho avuto anche degli allenatori pessimi. Gente che non ha la minima idea di cosa sia il calcio“.

Il Telegraph si è divertito a ripassare i principali allenatori della sua carriera per scoprire con chi ce l’aveva, assegnando a ognuno un “indice di ignoranza”.

E allora ecco Sir Alex Ferguson, con un indice di 0/10. Insomma, impossibile che ce l’avesse con lui. Figurarsi. José Mourinho? No, nemmeno, 3/10. Carlo Ancelotti? Ma va… “Difficile immaginare che persino i tifosi del Barcellona o dell’Inter abbiano molto da dire di negativo su Ancelotti , sicuramente non Ronaldo: 1/10.

Fuocherello con Rafa Benitez, che aveva inviato a Ronaldo una chiavetta usb con dei video per aiutarlo a migliorare. Ronaldo dice che gli avrebbe rispedito la chiavetta piena dei suoi gol. Ma non è lui: 6/1. E Zinedine Zidane manco a parlarne, 1/10.

Maurizio Sarri è un altro indiziato, visto che per il Telegraph “sarà ricordato tanto per il suo fumo prolifico quanto per i suoi successi calcistici, ma con lui Ronaldo ha segnato 31 volte in 33 partite. Sarri insisteva che avevano un buon rapporto, la stampa italiana la pensava diversamente. 6/10.

Ancora più vicini con Ole Gunnar Solskjær: 7/10.

Ma la verità è che Ronaldo ce l’aveva con… (rullo di tamburi)… Erik ten Hag. “Non voleva costruire il futuro attorno a un attaccante anziano e immobile, così ha escluso Ronaldo da una squadra in cui Antony era titolare. L’olandese ha quindi costretto Ronaldo a guardare quella squadra dalla panchina. Non può esserci dimostrazione migliore dell’inettitudine di un manager (per Cristiano Ronaldo). Signori, abbiamo un vincitore!”. Indice di ignoranza: 10/10.

