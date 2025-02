Il rigorino contro l’Atalanta è uno dei peggiori rigori mai fischiati (New York Times)

Il giornale americano sfotte pure un po’ il Gasperini “furioso, che gesticolava non con una ma con due mani, in un modo che solo gli italiani possono ragionevolmente fare”

Il rigorino dato al Bruges contro l’Atalanta finisce sul New York Times. Il Gasperini furioso è una notizia curiosa anche per i lettori americani. “Cosa diavolo è potuto accadere per lasciare uno degli allenatori più rispettati del calcio europeo così profondamente sgomento?”, si chiede il Nyt. Segue racconto con video del fallo-non-fallo di Hien al 91′. Presentato così: “Ecco uno dei peggiori rigori a cui potreste mai assistere…”.

“Un passaggio apparentemente innocuo è finito in area, sotto il controllo del difensore dell’Atalanta Isak Hien, inseguito dall’attaccante del Bruges e connazionale svedese Gustaf Nilsson. Mentre Hien teneva la posizione, il suo braccio sembrava colpire leggermente Nilsson, che cadeva in terra. Non c’è stata quasi nessuna protesta da parte dei tifosi di casa o di qualche giocatore del Brugge, ma è stato assegnato un rigore”.

“Gasperini gesticolava non con una ma con due mani, in un modo che solo gli italiani possono ragionevolmente fare”, sfotte un po’ il Nyt.

“Il Var Pol van Boekel (dai Paesi Bassi) è riuscito in qualche modo a confermare la decisione presa dall’arbitro turco Halil Umut Meler”.

