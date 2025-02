Il Napoli di Conte è diventato vulnerabile: quattro gol in tre partite sono troppi (Corsera)

Conte non ha uomini. Quandoha dovuto fare il secondo cambio, ha guardato la panchina: adesso chi metto? L’andamento è lento

Il Corriere della Sera scrive del pareggio del Napoli in casa della Lazio per 2-2 con Monica Scozzava. La partita, secondo la giornalista, fotografa le difficoltà della squadra di Conte. Il Napoli è diventato vulnerabile e fa fatica a gestire il risultato.

Napoli in difficoltà anche nella gestione del risultato

Le parole di Monica Scozzafava sul Corsera:

Quattro gol in tre partite sono la fotografia del momento del Napoli. Troppi per la difesa meno battuta della serie A, raccontano che la squadra di Conte è diventata vulnerabile. Contro la Lazio arriva il terzo pareggio consecutivo, il gol di Dia che ristabilisce l’equilibrio arriva nel finale, come era già successo all’olimpico contro la Roma. Ed è questo un altro dato, la gestione del risultato appunto, che cristallizza il momento di difficoltà.

Raspadori risponde presente con una gara a tutto campo, Lukaku lo accompagna: la soluzione anti-emergenza di Conte ha funzionato, ma quando l’allenatore ha dovuto fare il secondo cambio (nel primo aveva inserito Politano) ha guardato la panchina: adesso chi metto? Non ha uomini (Mazzocchi è già un sostituto e ha chiesto di uscire) e quelli che giocano, sì con la solita garra (aspetto positivo sulla tenuta fisica), ma non garantiscono solidità. L’andamento lento ne è la chiara prova sul campo.

Stava venendo fuori una vittoria sporca grazie più ad errori difensivi che meriti degli attaccanti. È arrivato un pari sostanzialmente giusto per quello che si è visto il campo. Bene Raspadori che risponde presente nel suo ruolo ed è decisivo su entrambi i gol, male le fasce che perdono di meccanismi offensivi senza Politano e Neres. McTominay e Anguissa meglio nel secondo tempo insieme a Lobotka.

Prendere il pari a tre minuti dalla fine lascia l’amaro in bocca due settimane dopo quello contro la Roma. Ma l’emergenza infortuni deve far guardare questo pareggio dal bicchiere mezzo pieno contro una buona Lazio. Conte ha saputo tirar fuori nuove idee ma la panchina langue e l’idea Politano per dare una svolta stava riuscendo bene prima del suo passaggioa sinistra. Vedremo Juve-Inter come finirà, poi continua questa lunga battaglia per la testa del campionato. Tra due settimane sarà uno scontro diretto importante in piena Champions League.

