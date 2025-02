Il mercato del Napoli tra «un po’ di delusione c’è» e «per le alternative non ti devi svenare»

Interessante dibattito a Sky tra Ugolini e Marianella. «Comuzzo vale 40 milioni?», incalza Ugolini. «Per la Fiorentina sì. Anche per il Napoli se è arrivato a 35 milioni»

A Sky Sport interessante dibattito sulle ultime ore di mercato del Napoli tra Massimo Marianella (il telecronista di “Drogba, meravigliosamente Didier Drogba!”) e Massimo Ugolini, inviato Sky a Castel Volturno (quello che De Laurentiis apostrofò “È romanista”). Ovviamente tiene banco l’affare Okafor di cui ormai si attende solo l’ufficialità del club. Difficile definire se si tratti di un ripiego, di un piano D o dell’ultima alternativa disponibile.

Per Marianella, a conti fatti, al Napoli serviva “solo” un alternativa a Neres, senza contare l’affare Comuzzo. Ugolini, vicino comunque all’ambiente Napoli, insiste che Conte avrebbe voluto di più.

Napoli, “Garnacho, Adeyemi, Saint-Mximin?” “No, grazie. Preferisco Okafor”

“Garnacho, Adeyemi, Saint-Mximin?” “No, grazie. Preferisco Okafor”. Così si possono sintetizzare le ultime ore del mercato del Napoli. Ugolini e Marianella a Sky hanno opinioni diverse.

«Il Napoli oggettivamente si è indebolito con la cessione Kvaratskhelia e il sostituto non è all’altezza. A quelle cifre, 70 milioni di sterline per Garnacho non esiste al mondo. Per Adeyemi c’erano problemi con il giocatore. Il club si è trovato in difficoltà. Vero che ha preso 75 milioni ma se li devi buttare anche no». Questo il pensiero di Ugolini.

Marianella: «Il Napoli ha bisogno di alternative e per le alternative non ti devi svenare. Capisco Conte che avrebbe voluto giocatori quasi titolari».

Ugolini: «Conte ha detto che il problema ritornerà. Tra Okafor e Kvara c’era un gruppo di giocatori che potevano essere sondati. Si è portato un problema che qui a Napoli sperano di risolvere per tempo. Innegabile che ci sia un po’ di delusione e Conte si aspettava qualcosa di più e di diverso».

«Comuzzo vale 40 milioni?», incalza Ugolini. «Per la Fiorentina si. Anche per il Napoli se è arrivato a 35 milioni. Immagino che la volontà di Commisso sia stata di non dare via un giocatore che viene dal settore giovanile a meno di offerte fuori mercato. Ngonge è ancora al Napoli mi sembra», risponde Marianella.

Ugolini: «Conte avrebbe voluto concedergli più minuti. Ma per caratteristiche e posizioni in campo non può essere considerato il sostituto di Kvaratskhelia».

