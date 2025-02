Il Giornale spinge Inzaghi: “Nemmeno il Napoli è perfetto, sarebbe fondamentale per l’Inter riprenderne la scia”

Il pareggio del Napoli dà una mano al tecnico dell’Inter. Sulla stessa linea anche Libero: “Chiesto alla squadra uno sforzo, altri cali risulterebbero fatali in campionato”

Il pareggio del Napoli è un grande regalo per l’Inter. Dall’incubo di ritrovarsi a meno sei almeno per una notte all’opportunità di accorciare a meno uno. La squadra di Inzaghi però per farlo deve vincere a San Siro contro la Fiorentina, la stessa squadra che giovedì ha strapazzato con un netto 3-0 l’attuale campiona in carica del campionato. Il Giornale e Libero sottolineano l’importanza della gara e spingono Inzaghi.

Il pareggio del Napoli dà una mano all’Inter di Inzaghi

Il Giornale scrive:

Psicologo prima ancora che allenatore, in questi giorni Simone Inzaghi ha provato a stimolare la testa del suo gruppo persino più delle gambe. Il pareggio del Napoli (diciamolo: inatteso), dà una mano al tecnico dell’Inter. Poi, non è una partita di coppa: non serve fare4gol agli avversari, ne basta 1, purché da 3 punti. Nemmeno il Napoli è perfetto, sarebbe fondamentale per Inzaghi riprenderne la scia. Poi, il 2 marzo si vedrà.

Mentre su Libero si legge:

Nel frattempo, giornali chiusi e tv spente: già nel 2023 Inzaghi aveva capito che all’Inter una sconfitta viene tradotta facilmente in tragedia e il primo imputato diventa l’allenatore. Il tecnico ha chiesto alla squadra uno sforzo in più visto che all’orizzonte ci sono sfide delicate e altri cali di concentrazione risulterebbero fatali in campionato.

Il pareggio del Napoli contro l’Udinese è stato vissuto quasi come una sconfitta dai tifosi azzurri, non così da Antonio Conte però che, fin dall’inizio, ha spiegato che tutti i punti vanno bene e devono essere messi in cascina per i momenti più difficili, quelli in cui si arriverà agli scontri diretti con le rivali.

“Non bisogna vedere questi momenti come occasioni perse ma come momenti in cui, pur rifiatando, non perdi il passo per giocarti il titolo fino in fondo“, scrive Claudio Savelli su Libero rivolgendosi proprio ai tifosi della due squadre che dominano il campionato.

Quello di quest’anno non è un campionato come gli ultimi due in cui c’è una sola dominatrice e questo fa la differenza.

“Se corri in due, vai più piano. Sgomitando fai perdere qualche punto alla rivale ma lo perdi pure tu per strada. I tifosi del Napoli e dell’Inter se ne stanno dimenticando perché hanno vinto gli ultimi due scudetti in carrozza, seminando le rivali proprio in questo momento della stagione. Siccome ne hanno vissuta una così, pensano che uno scudetto si vinca in quel modo e basta. Notizia: non è così. Quella è un’eccezione, la regola è che ci sia una rivale (o addirittura 2) e che bisogna sudarselo fino alla fine, passando anche da momenti in cui si rallenta”.

