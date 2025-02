I tifosi di Napoli e Inter pensano che ogni scudetto si vinca in carrozza

È il monito di Savelli su Libero: “Se corri in due, vai più piano. Sgomitando fai perdere qualche punto alla rivale ma lo perdi pure tu per strada”

Il pareggio del Napoli contro l’Udinese è stato vissuto quasi come una sconfitta dai tifosi azzurri, non così da Antonio Conte però che, fin dall’inizio, ha spiegato che tutti i punti vanno bene e devono essere messi in cascina per i momenti più difficili, quelli in cui si arriverà agli scontri diretti con le rivali.

“Non bisogna vedere questi momenti come occasioni perse ma come momenti in cui, pur rifiatando, non perdi il passo per giocarti il titolo fino in fondo“, scrive Claudio Savelli su Libero rivolgendosi proprio ai tifosi della due squadre che dominano il campionato.

Quello di quest’anno non è un campionato come gli ultimi due in cui c’è una sola dominatrice e questo fa la differenza

“Se corri in due, vai più piano. Sgomitando fai perdere qualche punto alla rivale ma lo perdi pure tu per strada. I tifosi del Napoli e dell’Inter se ne stanno dimenticando perché hanno vinto gli ultimi due scudetti in carrozza, seminando le rivali proprio in questo momento della stagione. Siccome ne hanno vissuta una così, pensano che uno scudetto si vinca in quel modo e basta. Notizia: non è così. Quella è un’eccezione, la regola è che ci sia una rivale (o addirittura 2) e che bisogna sudarselo fino alla fine, passando anche da momenti in cui si rallenta”.

ilnapolista © riproduzione riservata