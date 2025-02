I problemi della Juve mascherati dal mercato: Motta vince poco e gioca male, a Como squadra sopraffatta (Moggi)

Su Libero. Il Como andava a velocità doppia, mentre la Juve balbettava difendendosi per 90’. Manca il Motta di Bologna che vinceva facendo bel gioco

Luciano Moggi su Libero commenta il mercato delle big e come i nuovi innesti si stanno integrando. Nell’analisi anche la Juve che ha azzeccato il prestito di Kolo Muani. Il francese salvatore della patria anche a Como. Un 2-1 firmato dal francese che permette a Motta di respirare. Purtroppo, per Moggi, è proprio il tecnico della Juventus che non sta rispettando le aspettative.

Alla Juventus manca il Thiago Motta che a Bologna vinceva con il bel gioco

Scrive Moggi su Libero:

Pur dovendo barcamenarsi in ristrettezze economiche Giuntoli ha dimostrato grande intuito andando a pescare un fromboliere come il francese che ha messo al sicuro il risultato pur avendo avuto mezza palla giocabile nell’intera partita. È però l’unica cosa lieta della serata, la Juve è stata infatti sopraffatta dal gioco del Como che andava a velocità doppia, mentre la Juve balbettava difendendosi per 90’. Al momento chi sta mancando è il Thiago di Bologna che vinceva facendo bel gioco mentre quello juventino quando vince (poco) lo fa di rimessa e giocando male.

Surreale a Como: negato ai comaschi un rigore nettissimo contro la Juventus (mani di Gatti) – VIDEO

Certo a volte il Var stupisce. Il Como ha protestato (Fabregas tantissimo) per un rigore che effettivamente sembra nettissimo in favore del Como. Fallo di mani di Gatti che ogni tanto si lascia andare a gesti inconsulti. Come in questo caso: tocca nettamente e volontariamente il pallone con la mano, ma né l’arbitro né il Tar intervengono. Pochi minuti e viene concesso un rigore (netto) alla Juventus per fallo del portiere del Como proprio su Gatti.

Ziliani scatenato su X:

Gatti gli butta giù il pallone con la mano.

Rigore.

Invece lo danno due minuti dopo alla Juve.

Champions sempre più vicina.

