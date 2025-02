Ziliani su X: “Gatti gli butta giù il pallone con la mano. Rigore. Invece lo danno due minuti dopo alla Juve. Champions sempre più vicina”

Surreale a Como: negato ai comaschi un rigore nettissimo contro la Juventus (mani di Gatti) – VIDEO.

Certo a volte il Var stupisce. Il Como ha protestato (Fabregas tantissimo) per un rigore che effettivamente sembra nettissimo in favore del Como. Fallo di mani di Gatti che ogni tanto si lascia andare a gesti inconsulti. Come in questo caso: tocca nettamente e volontariamente il pallone con la mano, ma né l’arbitro né il Tar intervengono. Pochi minuti e viene concesso un rigore (netto) alla Juventus per fallo del portiere del Como proprio su Gatti.

Ziliani scatenato su X:

Gatti gli butta giù il pallone con la mano.

Rigore.

Invece lo danno due minuti dopo alla Juve.

Champions sempre più vicina.

Gatti gli butta giù il pallone con la mano.

Rigore.

Invece lo danno due minuti dopo alla Juve.

Champions sempre più vicina. https://t.co/zsWjuRL78r — Paolo Ziliani (@ZZiliani) February 7, 2025

Kolo Muani è il salvatore della Juventus: cinque gol in tre partite (vittoria a Como).

La Juventus è sempre più aggrappata a Kolo Muani l’attaccante francese che il Psg ha dato in prestito alla Juventus (lo stipendio lo paga la Juve) in modo che i bianconeri potessero evitare la svalutazione eccessiva del suo cartellino. Come si fa con le provinciali. E bisogna dire che la Juventus sta svolgendo al meglio il proprio compito. Kolo Muani in tre partite ha segnato cinque gol. Questa sera a Como con la doppietta ha regalato la vittoria alla squadra di Motta. Decisivo il rigore realizzato all’89esimo che ha evitato l’ennesimo pareggio. Diciamo che è stata una vittoria allegriana: 52% possesso palla Como che ha anche costruito le occasioni più nitide ma ha vinto la Juve. È il football.

La Juventus vince la seconda partita consecutiva dopo quella dell’Empoli. Non ci pare che sia cambiato chissà cosa ma vincere è importante anche nella Juve di Motta e Giuntoli. La Juve resta in corsa per il quarto posto. Vlahovic non è entrato nonostante le cinque sostituzioni.

ilnapolista © riproduzione riservata