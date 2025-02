Giuntoli: «Motta non è in discussione, siamo convinti della bontà del progetto»

A Sky Sport 24: «”C’è chi pretende senza dare”? Motta ha voluto riportare la squadra a un senso di responsabilità. Siamo responsabili nei confronti della proprietà e anche dei tifosi»

Giuntoli, Managing Director Football della Juventus, a Sky Sport 24 il giorno dopo l’eliminazione della sua Juve dalla Coppa Italia, sconfitta dall’Empoli ai calci di rigore.

Giuntoli: «Motta ha voluto riportare la squadra a un senso di responsabilità»

Ieri Motta duro:

«Siamo in linea con quello che ha detto il mister. Ieri prestazione inaccettabile. Stamani ci siamo trovati con lo staff, con Maurizio (Scanavino), Ferrero, il mister, abbiamo parlato con la squadra. Tutti convinti di dover fare di più e centrare l’obiettivo della Champions League».

La posizione di Thiago Motta:

«Siamo convinti che il progetto il progetto iniziato questa estate sia un progetto importante, sta creando valore facendo giocare tanti ragazzi giovani e siamo convinti che in futuro ci può dare soddisfazioni. Motta non è in discussione».

Come si spiega la partita di ieri?

«Ieri partita quasi impiegabile, venivamo da quattro vittorie consecutive in campionato, non pensavamo di fare questa prestazione. Siamo veramente molto dispiaciuti e arrabbiati. Per il resto siamo convinciti della bontà del progetto. sapevamo che potevamo incontrare difficoltà, queste sono state accentuate poi dagli infortuni. Ma siamo convinti di poter dare soddisfazioni in futuro».

Ieri Motta ha detto “C’è chi pretende senza dare”:

«Ha voluto riportare la squadra a un senso di responsabilità. Non l’ha fatto nei confronti di uno in particolare o di due».

I grandi colpi sul mercato hanno profondamente deluso:

«Abbiamo cambiato tanto, preso tanti calciatori, abbiamo investito su profili internazionali che in passato hanno fatto grandi prestazioni nelle loro squadre. Siamo convinti che in futuro faranno grandi prestazioni anche con la Juventus».

Che responsabilità si dà la società?

«La società è sempre responsabile di tutto quello che succede. Siamo responsabili nei confronti della proprietà e anche dei tifosi».

