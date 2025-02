Sul Fatto. Koopmeiners 60 milioni, Douglas Luiz 50, Nico Gonzalez 40. A tenere in piedi la baracca sono Kalulu, Conceiçao, Kolo Muani, Veiga.

Catastrofe Giuntoli alla Juventus: ha fatto spendere 150 milioni per tre flop, Juve salvata dai prestiti (Ziliani)

Paolo Ziliani sul Fatto quotidiano descrive la catastrofe della gestione Giuntoli alla Juventus. Lo paragona a un architetto che fa spendere molti soldi e alla fine ci si accorge che i muri portanti in realtà sono di cartongesso. Il riferimento è a Koopmeiners, Douglas Luis e Nico Gonzalez.

Ecco cosa scrive Ziliani:

Immaginate di rivolgervi a un architetto per la progettazione della vostra casa. Gli date un budget generoso, la casa viene progettata e edificata, a prima vista sembra perfetta ma quando cominciate a viverci vi accorgete che i muri portanti non tengono e che la casa è pericolante e in qualche modo sta in piedi solo grazie ai tramezzi e ai divisori interni. Una catastrofe.

I disastri dell’architetto Giuntoli

La Juventus (…) ha deciso di affidarsi all’architetto Cristiano Giuntoli, soffiato senza tanti riguardi alla bottega napoletana di De Laurentiis per ricostruire di sana pianta l’intero palazzo a cominciare dalla squadra affidata al nuovo comandante in capo Thiago Motta. Detto e fatto. La dimora viene inaugurata e tempo due mesi ci si accorge che le colonne portanti della squadra, costate un occhio della testa, e cioè Koopmeiners pagato 60 milioni all’Atalanta, Douglas Luiz 50 milioni all’Aston Villa e Nico Gonzalez 40 milioni alla Fiorentina (totale 150 milioni), scricchiolano, si crepano, cominciano a sbrecciarsi e a sbriciolarsi.

L’architetto Giuntoli, cui la proprietà aveva fornito un portafogli da 200 milioni aumentabili a 250, ne ha destinati 150 per erigere tre muri portanti che erano invece cartongesso.

Se la Juventus vorrà che i giocatori che la stanno tenendo in piedi, cioè Kalulu, Conceiçao, Kolo Muani e Veiga, restino visto che sono più importanti di Koop, Douglas e Nico, dovrà trattarli con i club proprietari e acquistarli. Mal contati (18 Kalulu, 30 Conceiçao, 75 Kolo Muani, 25 Veiga) fanno altri 150 milioni. Come si dice in questi casi: pensavo fosse un campione, invece era un calesse.

ilnapolista © riproduzione riservata