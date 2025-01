“La stampa francese lo criticava, Luis Enrique non lo convocò per i Mondiali. Lui ha fatto cambiare idea sia al tecnico sia alla critica”

Fabian Ruiz, l’elogio di As: un affare per il Psg che lo ha pagato appena 22 milioni (a Napoli era ritenuto un pacco)

La proverbiale competenza della piazza napoletana. Da sempre accompagnato da critiche quando giocava a Napoli, Fabian Ruiz è oggi elogiato dal quotidiano Spagnolo As che definisce un affare l’acquisto del Psg che lo portò a casa nell’estate precedente lo scudetto per appena 22 milioni. Oggi è un perno del Psg di Luis Enrique, suo connazionale. Ne parla proprio il quotidiano spagnolo As.

Fabian Ruiz un vero affare per il Psg, 100 presenze di cui 43 senza una sconfitta (As)

Di seguito quanto si legge su Diario As su Fabian:

“Fabián Ruiz ha raggiunto le 100 partite con la maglia del Psg. Dopo tre anni a Parigi, è diventato un pilastro fondamentale per Luis Enrique.

Il Psg lo ha pagato 22 milioni nell’estate del 2022, dopo aver continuamente brillato al Napoli. Nella prima stagione, con Galtier in panchina, è stato uno dei giocatori più importanti di un’annata insipida in cui comunque hanno vinto la Ligue1. La grande prestazione di Fabián in quella stagione non è bastata a Luis Enrique per convocarlo per i Mondiali del Qatar del 2022. Si sono poi ritrovati a Parigi dove l’asturiano si è affidato a Fabián per strutturare il suo centrocampo.

Nei primi mesi parigini, Fabian aveva subito numerose critiche dalla stampa francese. Il suo rendimento è poi cresciuto, è stato convocato in Nazionale da de la Fuente per gli Europei. Dove non solo ha vinto con la Spagna ma si è affermato come uno dei migliori, se non il migliore, centrocampisti del campionato.

Quell’Europeo ha bloccato il suo trasferimento. Mentre Luis Campos vedeva un’opportunità di mercato per motivi di bilancio, Luis Enrique, conscio del potenziale del calciatore, lo ha bloccato. Fabián è rimasto a Parigi.

ilnapolista © riproduzione riservata