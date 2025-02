Anguissa è diffidato. Rientrano dal primo minuto Politano e Spinazzola. In attacco ovviamente Lukaku e Raspadori

È ufficiale: Billing titolare. Conte sa che Anguissa non sarebbe stato protetto come Mkhitaryan.

Como-Napoli alle 12.30 con una grande novità di formazione. Billing a centrocampo al posto di Anguissa diffidato e quindi a rischio Per Napoli-Inter. Decisione ancor più inevitabile dopo quanto accaduto ieri sera con Mkhitaryan (diffidato) che non è stato ammonito dopo una evidente trattenuta da dietro nei confronti del genoano Miretti che stava ripartendo. L’arbitro Piccinini ha fischiato fallo ma non ha ammonito l’armeno. Tu chiamala, se vuoi, Marotta League.

Il Napoli a Como giocherà con:

Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Billing, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lukaku, Raspadori.

Billing fin qui non ha mai giocato.

Ecco perché gioca Billing e non Anguissa

Ora è più dura dare torto ai complottisti. Nei circoli della dietrologia, la frase è: “Piccinini ha fatto il suo dovere, la Marotta League ha colpito ancora”. Quell’ammonizione dimenticata a Mkhitaryan effettivamente è errore da matita blu, un errore talmente evidente da rendere impossibile evitare il ricorso a cattivi pensieri. L’armeno fa fallo da dietro, tira per il braccio Miretti che sta andando via. È la classica ammonizione.

E in effetti lo hanno confermato anche i giornali del Nord: Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera:

La Gazzetta dà 5,5 all’arbitro Piccinini

Al 9’ p.t, Dumfries sulla destra tenta di incunearsi in area ed entra in collisione con Bani: Piccinini lascia giocare, il contatto è fortuito e comunque fuori area, il che esclude il Var Serra da qualsiasi intervento. Al 5’ s.t., manca un giallo a Mkhitaryan per un fallo su Miretti in ripartenza, classica situazione di interruzione di una potenziale azione d’attacco. L’armeno, diffidato, avrebbe saltato la supersfida contro il Napoli. Solo un minuto più tardi, rischia l’ammonizione anche Masini che in tackle colpisce con i tacchetti Lautaro. Al 95’ gol di Ekuban annullato per fallo sul portiere.

Il Corriere della Sera:

Mkhitaryan perde palloni pericolosi (e da diffidato, viene graziato da Piccinini).

Anche Repubblica lo scrive:

tutti dentro i diffidati Bastoni, Barella e Mkhitaryan, graziato dal giallo per un’entrata su Miretti.

Ma di cosa volete parlare.

Che circo 🤡 pic.twitter.com/D9WjaRtdVm — Diego De Luca (@DiegoDeLucaX) February 22, 2025

