Mkhitaryan andava ammonito e squalificato: ora è dura dare torto ai complottisti della Marotta League

Persino Gazzetta e Corriere della Sera lo ammettono. Nei circoli della dietrologia, la frase è: “Piccinini ha fatto il suo dovere, la Marotta League ha colpito ancora”

Mkhitaryan andava ammonito e squalificato: persino Gazzetta e Corriere della Sera lo ammettono

Ora è più dura dare torto ai complottisti. Nei circoli della dietrologia, la frase è: “Piccinini ha fatto il suo dovere, la Marotta League ha colpito ancora”. Quell’ammonizione dimenticata a Mkhitaryan effettivamente è errore da matita blu, un errore talmente evidente da rendere impossibile evitare il ricorso a cattivi pensieri. L’armeno fa fallo da dietro, tira per il braccio Miretti che sta andando via. È la classica ammonizione.

E in effetti lo hanno confermato anche i giornali del Nord: Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera:

La Gazzetta dà 5,5 all’arbitro Piccinini

Al 9’ p.t, Dumfries sulla destra tenta di incunearsi in area ed entra in collisione con Bani: Piccinini lascia giocare, il contatto è fortuito e comunque fuori area, il che esclude il Var Serra da qualsiasi intervento. Al 5’ s.t., manca un giallo a Mkhitaryan per un fallo su Miretti in ripartenza, classica situazione di interruzione di una potenziale azione d’attacco. L’armeno, diffidato, avrebbe saltato la supersfida contro il Napoli. Solo un minuto più tardi, rischia l’ammonizione anche Masini che in tackle colpisce con i tacchetti Lautaro. Al 95’ gol di Ekuban annullato per fallo sul portiere.

Il Corriere della Sera:

Mkhitaryan perde palloni pericolosi (e da diffidato, viene graziato da Piccinini).

Anche Repubblica lo scrive:

tutti dentro i diffidati Bastoni, Barella e Mkhitaryan, graziato dal giallo per un’entrata su Miretti.

Ma di cosa volete parlare.

Che circo 🤡 pic.twitter.com/D9WjaRtdVm — Diego De Luca (@DiegoDeLucaX) February 22, 2025

Bella intervista del Corriere della Sera a Henrikh Mkhitaryan, a firma Paolo Tomaselli.

Il suo cognome significa qualcosa?

«In italiano si può tradurre con consolazione, conforto».

Che segreti ha per mantenersi giovane?

«Non li dirò tutti! (ride). Provo a dormire e a mangiare meglio possibile: evito glutine, zuccheri e lattosio, su consiglio del nostro nutrizionista Pincella. E poi c’è l’aspetto principale: allenarsi bene».

È vero che a Manchester spegneva il telefono tre giorni prima di giocare?

Mkhitaryan: «No, succedeva in Ucraina. Ma in realtà lo spegnevo dopo le partite, proprio perché ero molto autocritico».

Lo fa anche adesso?

«No, ma uso il telefono il meno possibile. Ho due bambini piccoli e non voglio che mi vedano passare il tempo con lo smartphone in mano».

È stato Klopp a Dortmund a lavorare sul suo eccesso di autocritica?

«Sì, è un grande allenatore ma soprattutto un grande psicologo: mi ha detto di non prendere tutte le responsabilità su di me e di dimenticare in fretta gli errori e le sconfitte, pensando sempre alla prossima partita».

Ha studiato?

Mkhitaryan: «Sì, ho due lauree: una in Sports management e l’altra in Economia».

Come definirebbe l’intelligenza calcistica?

«Ci sono giocatori che vedono le cose prima degli altri».

Si può essere intelligenti in campo senza esserlo fuori?

«Non credo. Si vede subito chi è intelligente in campo e fuori dal campo. Ho avuto anche compagni che facevano finta di essere intelligenti in campo, ma fuori non lo erano».

In cosa la aiuta essere uno scacchista?

«A pensare, a leggere il gioco, la situazione, il pensiero del tuo compagno. Gli scacchi mi aiutano tanto».

È vero che parla sette lingue?

«Cinque: armeno, russo, francese, inglese, italiano. Il tedesco lo parlavo, ma l’ho dimenticato».

In che lingua pensa?

«Se parlo italiano penso in italiano».

In che lingua impreca?

«Non dico parolacce. Non mi piace».

È tornato a Venezia, all’isola degli Armeni dove si è sposato?

«Sì, due anni fa dopo Venezia-roma. Il monastero si chiama come me».

Con Al Bano, che ha cantato al suo matrimonio, ha fatto solo il duetto di «Volare»?

«Anche quello di Felicità, ma quel video l’ho tenuto per me…».

