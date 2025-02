A Dazn: «Sicuramente in questa stagione io e la squadra siamo tornati ai nostri livelli. Conte ci ha da subito trasmesso tutta la sua determinazione».

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato un’intervista a Dazn. Domenica gli azzurri affronteranno il Como in campionato.

Di Lorenzo: «Da quest’anno, sin dal primo giorno, è partita in noi la voglia di rivalsa»

Di Lorenzo ha parlato dell’ambiente Napoli:

«Penso che la passione qui ci sia sempre stata. Anche l’anno scorso, in un anno difficile, ci hanno sempre sostenuto. Quest’anno che il campionato sta andando molto meglio questa passione c’è ancora ed è sempre più forte. Non mancherà mai a Napoli. Sta a noi cavalcare questo entusiasmo che si respira in città e allo stadio e cercare di trarre vantaggio da questa spinta».

Il sogno scudetto:

«Sicuramente fa piacere stare in alto, ce lo godiamo. È un primo posto dopo tante partite giocate e non siamo lì per caso. Però il campionato è ancora lunghissimo e il nostro focus è quello di affrontare partita dopo partita al massimo e dando tutto quello che abbiamo, il 120% in ogni gara. Le vittorie non arrivano mai per caso. Sicuramente ci sono degli incastri che poi devono andare nel verso giusto durante una stagione. Quella di due anni fa è stata una vittoria bella e importante per tutti. Quest’anno stiamo facendo qualcosa di straordinario, di bello, se pensiamo a dove eravamo l’anno scorso e anche ad alcune partite giocate quest’anno».

Il rapporto con Conte:

«Il rapporto con il mister è ottimo. È entrato subito con la sua determinazione e la voglia di riportare il Napoli a competere per obiettivi importanti, soprattutto dopo lo scorso anno. Ci ha trasmetto tutta la voglia e noi lo stiamo seguendo dal primo giorno di ritiro perché io sono convinto, e tutti siamo convinti, che seguendolo riusciremo a crescere sia come squadra che come singoli. Siamo tutti ben uniti in quello che deve essere il nostro percorso».

I nuovi volti a Napoli:

«McTominay ha avuto un impatto importante. Sapevamo che era forte, per stare nello United devi avere per forza grandi qualità, ma la cosa che mi ha impressionato è l’impatto che ha avuto con la realtà di Napoli, ma parlo di tutti i nuovi arrivati, anche di ragazzi che giocano meno come Gilmour. Scott è quello che risalta di più, ma ci sono tanti giocatori appena arrivati che stanno dando un contributo importante alla squadra. Siamo contenti dei loro arrivi e sappiamo che sono dalla nostra parte».

Un riscatto per Di Lorenzo dopo un annata deludente lo scorso anno:

«Sicuramente in questa stagione sono tornato ai miei livelli, ma ci è tornata tutta la squadra. Quando la squadra va male anche i singoli non riescono a esprimersi nel migliore dei modi. Da quest’anno, fin dal primo giorno, tutti ci siamo messi in testa di riscattarci. Siamo ripartiti con la voglia di rivalsa e la stiamo portando avanti anche in questi mesi».

Gli obiettivi del Napoli:

«Sicuramente il fatto di giocare una partita a settimana ti dà l’opportunità di poterla preparare in più tempo, però il fatto di non giocare in Europa ti toglie qualcosa. Sicuramente non giocare in competizioni europee manca sia a me, sia ai miei compagni e a una società come il Napoli. Quindi l’obiettivo è quello di ritornare al più presto a giocare questo tipo di competizioni».

